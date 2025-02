¡Atrapados con las manos en el plata! Incautan millonada en efectivo, capturan a dos hombres y decomisan armas en Cali

En un exitoso operativo realizado el 6 de febrero de 2025 por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, se logró la incautación de $1.245 millones en efectivo, una pistola tipo semiautomática y la captura de dos personas en la vía Cali – Andalucía. Este operativo es una de las acciones continuas para combatir el crimen y garantizar la seguridad vial en el país.

Durante el control en la mencionada vía, las autoridades interceptaron una camioneta que transportaba una significativa suma de dinero. Al inspeccionar el vehículo, encontraron dos maletas que contenían el total de $1.245 millones en efectivo. Además, se incautó una pistola semiautomática, que estaba en posesión de uno de los detenidos.

Los capturados no pudieron proporcionar documentación que justificara el origen del dinero. Aunque alegaron que los fondos pertenecían a una empresa de ventas de carne ubicada en Itagüí, Antioquia, no pudieron probar esta afirmación. Además, las autoridades hallaron cinco recibos de retiro bancario con fechas entre el 3 y el 5 de febrero de 2025, que sumaban $2.225 millones. Los recibos indicaban que los retiros se realizaron en bancos de Pereira, pero los detenidos no fueron los que efectuaron dichos retiros.

La Brigadier General Susana Blanco, directora de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, expresó que «este operativo es un claro ejemplo de la eficacia de nuestros equipos de trabajo en la identificación y neutralización de actividades ilícitas». Blanco destacó el hallazgo de más de 1.200 millones de pesos en efectivo y la captura de los involucrados como un golpe significativo al crimen organizado, relacionado con el manejo ilícito de grandes sumas de dinero.

En sus declaraciones, la oficial también subrayó la importancia de investigar que uno de los detenidos trabaja para una empresa de seguridad privada, lo que refuerza la necesidad de intensificar el control en sectores tan sensibles. «Nuestro compromiso es firme: no daremos tregua a quienes intenten vulnerar la seguridad y el orden público», concluyó.

El trayecto de los detenidos cubría las rutas Medellín – Pereira – Cali, y actualmente se encuentran bajo custodia de las autoridades para esclarecer el origen del dinero y continuar con la investigación.

Uno de los capturados tiene antecedentes judiciales por lesiones culposas derivadas de un accidente vial ocurrido años atrás. El vehículo tipo camioneta fue incautado como parte de las acciones del operativo.

