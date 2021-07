Para evitar ir preso, se tragó una bolsa de marihuana y casi muere ahogado

La Policía del estado Ohio, EE.UU., informó a través de su cuenta de Twitter que un hombre se tragó una bolsa de marihuana para no ir preso, pero el policía que lo había detenido le salvo la vida.

«No intente tragarse una bolsa de drogas antes de que lo detengan en un intento de evitar que un policía las encuentre», publicó la policía para advertir los peligros de llegar a este extremo huir de las autoridades. Aunque no detallaron el final de la historia judicial.

En el video publicado por las autoridades sale el policía tratando de abrazar al hombre fuertemente para extraer la bolsa luego de que el sujeto se estaría atragantando. Tras hacerle presión por varios segundos, el detenido logró arrojar la bolsa de ‘droga’.

Don't try to swallow a bag of drugs prior to getting pulled over in an attempt to keep a trooper from finding them. Luckily, Tpr. Hoskin from our Ravenna Post was alert and able to assist the man who was choking on a bag of illegal marijuana. pic.twitter.com/LqgbOhOEsW

— Ohio State Patrol (@OSHP) July 8, 2021