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    Salió a comprar licor y terminó baleada: mujer lucha por su vida tras brutal robo de su vehículo en la vía a Copacabana

    Los atracadores no solo le robaron el vehículo sino sus objetos personales y por poco le arrebatan la vida

    Publicado por: SoloDuque

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    Salió a comprar licor y terminó baleada: mujer lucha por su vida tras brutal robo de su vehículo en la vía a Copacabana

    Resumen: Una mujer de 38 años se encuentra bajo pronóstico reservado en Medellín tras ser víctima de un violento asalto. Delincuentes armados la interceptaron en plena vía pública, le hurtaron el automotor y le dispararon a quemarropa.

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    Minuto30.com .- Lo que prometía ser una noche de descanso en una finca terminó en una verdadera pesadilla para una mujer de 38 años oriunda del municipio de Girardota. La ciudadana fue víctima de la inseguridad que estaría azotando los corredores viales del norte del Valle de Aburrá.

    Los hechos se registraron sobre las 8:20 de la noche del sábado 12 de septiembre a la altura del kilómetro 17 de la Autopista Norte, en el sentido sur-norte, en la vía que conduce al municipio de Copacabana.

    Un atraco a sangre fría

    De acuerdo con testigos, la víctima se encontraba departiendo en una finca del sector y decidió ir en su vehículo a comprar licor. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando dos sujetos desconocidos la abordaron de manera violenta.

    Los delincuentes procedieron a despojarla rápidamente de sus pertenencias personales y tomaron el control de su vehículo. Sin embargo, no conformes con haber logrado su cometido criminal, los asaltantes atentaron contra la integridad la víctima, disparándole con un arma de fuego antes de emprender la huida con rumbo desconocido.

    Lucha por su vida

    Tras el brutal ataque, la mujer quedó gravemente lesionada en el lugar de los hechos. Ante la urgencia y la gravedad de las heridas causadas por los impactos de bala, fue auxiliada y remitida de emergencia a las instalaciones de un Hospital del noroccidente de Medellín.

    La víctima recibe atención médica especializada mientras las autoridades judiciales se encuentran realizando las labores técnicas correspondientes para trazar la ruta de escape de los agresores, recuperar el vehículo hurtado y dar con la captura de los dos responsables de este sanguinario atraco.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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