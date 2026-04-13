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    ¡Atracando en el CAN con brazalete electrónico! Alcalde Galán estalla contra MinJusticia por falta de vigilancia a delincuentes con domiciliaria

    El alcalde finalizó su pronunciamiento haciendo un llamado a la coherencia en la aplicación de la justicia,

    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- Bajo la contundente frase “Vuelve y juega”, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, denunció a través de su cuenta de X un indignante caso de reincidencia criminal. La Policía Metropolitana logró frustrar un hurto a plena luz del día frente a las instalaciones del Centro Administrativo Nacional (CAN), pero la sorpresa llegó al momento de identificar a los dos ladrones capturados.

    El descaro total: Delinquiendo desde “casa”

    Al verificar los antecedentes de los dos sujetos detenidos en flagrancia, los uniformados se encontraron con una burla directa a la justicia:

    Condenado y en las calles: Uno de los delincuentes capturados tiene una condena vigente de 6 años de prisión.

    El brazalete: El sujeto portaba un dispositivo electrónico de rastreo (brazalete del INPEC) en su pierna, ya que supuestamente se encontraba gozando del beneficio de detención domiciliaria.

    El fuerte llamado al Ministerio de Justicia

    La situación colmó la paciencia del mandatario local, quien no dudó en señalar las responsabilidades del Gobierno Nacional frente a la falta de vigilancia de los reclusos que reciben beneficios de casa por cárcel.

    En un tono enérgico, Galán exigió respuestas inmediatas:

    “Es momento de que el Ministerio de Justicia revise, a la mayor urgencia, su capacidad real de control sobre quienes tienen detención domiciliaria. No puede ser que quienes deberían estar cumpliendo su pena en casa sigan delinquiendo en las calles”.

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    El alcalde finalizó su pronunciamiento haciendo un llamado a la coherencia en la aplicación de la justicia, advirtiendo que los esfuerzos de la Policía Nacional por capturar a los delincuentes se pierden si los jueces y el sistema penitenciario los devuelven a las calles sin ningún tipo de supervisión real.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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