Atracadores embistieron a un policía y dispararon contra carro de un periodista en Bogotá

La inseguridad en Bogotá sumó un nuevo capítulo de violencia en la localidad de Puente Aranda, donde una ciudadana fue víctima de un violento atraco.

Según el reporte oficial, delincuentes armados interceptaron a la mujer, la intimidaron con armas de fuego y la obligaron a descender de su vehículo, despojándola no solo del carro sino de todas sus pertenencias personales antes de emprender una huida desenfrenada por las calles del sector.

La fuga de los delincuentes escaló rápidamente a un enfrentamiento armado cuando se encontraron de frente con un uniformado de la Seccional de Tránsito y Transporte.

Lejos de detenerse, los sujetos embistieron al policía con el vehículo robado, atentando contra su integridad física. Este acto dio inicio a un intercambio de disparos en plena vía pública que generó zozobra entre los transeúntes.

En medio del caos por el atraco, un vehículo perteneciente a un periodista del Canal 1 fue impactado por una bala perdida, lo que encendió las alarmas en el esquema de seguridad del medio de comunicación.

Ante la gravedad de los hechos, la Policía Metropolitana de Bogotá activó de inmediato un riguroso ‘plan candado’, cercando las principales rutas de escape de la localidad.

La presión ejercida por las patrullas obligó a los delincuentes a abandonar el carro en una vía pública para huir a pie. Aunque el vehículo fue recuperado exitosamente por las autoridades, los responsables lograron escapar momentáneamente.

Por ello, la institución ya dispuso de un equipo especial de Policía Judicial para analizar cámaras de seguridad y recolectar pruebas que permitan dar con el paradero de los asaltantes.

