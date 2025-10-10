Atletismo Sub-20: Seis colombianos clasificados al Mundial de Oregón 2026

El Campeonato Panamericano de Atletismo Sub-20, concluyó con un balance excepcional para la delegación colombiana.
La clasificación de seis atletas al Campeonato Mundial de la categoría en Oregón (Estados Unidos) 2026 y un notable primer lugar en el medallero general.
Los deportistas que aseguraron su cupo al superar las marcas mínimas exigidas por World Athletics son Isabela Hurtado, Sara Manuela Cuesta y Juan Sebastián Sánchez en los 400 metros planos.
También Sebastián Palomeque en los 110 metros vallas y Michell Gómez y Samuel Mosquera en los 400 metros vallas.
Estos seis atletas lograron la clasificación justo después de que se abriera la ventana para el mundial el pasado 1 de octubre.
El éxito de la delegación colombiana se vio reflejado en el medallero general, donde el equipo se alzó con el primer lugar gracias a un impresionante total de 51 medallas.
En total fueron 16 de oro, 14 de plata y 21 de bronce. El podio fue completado por Ecuador y Brasil.
Más noticias de Deporte
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.