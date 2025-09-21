Minuto30
    Titulares de Atlético Nacional para visitar a Unión Magdalena
    Atlético Nacional, ya sin Javier Gandolfi, anunció el once titular con el que enfrentará a Unión Magdalena en la fecha 12 de la Liga . Foto: Atlético Nacional
    Resumen: El profesor Diego Arias anunció la nómina titular del equipo que se enfrentará a Unión Magdalena por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2025, conformada por David Ospina, Juan José Arias, William Tesillo, Andrés Felipe Román, Camilo Cándido, Jorman Campuzano, Juan Bauzá, Edwin Cardona, Marlos Moreno (mencionado dos veces), y Andrés Sarmiento. Además, el banco de suplentes contará con opciones como harlen ‘Chipi chipi’ Castillo, Andrés Salazar, Royer Caicedo, Cristian Uribe, Kilian Toscano, Juan David Rengifo, Billy Arce, Dairon Asprilla y Facundo Batista.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El profesor Diego Arias anunció el once titular con el que visitarán a Unión Magdalena por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2025.

    El verde paisa formará con David Ospina, Juan José Arias, William Tesillo, Andrés Felipe Román y Camilo Cándido.

    Así mismo serán titulares Jorman Campuzano, Juan Bauzá, Edwin Cardona, Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Marlos Moreno.

    En el banco de suplentes, Arias podrá contar con Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo, Andrés Salazar y Royer Caicedo.

    Asimismo serán suplentes Cristian Uribe, Kilian Toscano, Juan David Rengifo, Billy Arce, Dairon Asprilla y Facundo Batista.

    Este es el primer juego que el verde paisa enfrenta sin Javier Gandolfi que acordó su salida del club antioqueño.

    Para este juego son bajas por lesión Marino Hinestroza, Juan Manuel Zapata, César Haydar, Joan Castro y Matheus Uribe.

     

    WhatsApp Image 2025 09 21 at 3.23.53 PM

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

