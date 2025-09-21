El profesor Diego Arias anunció el once titular con el que visitarán a Unión Magdalena por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2025.

El verde paisa formará con David Ospina, Juan José Arias, William Tesillo, Andrés Felipe Román y Camilo Cándido.

Así mismo serán titulares Jorman Campuzano, Juan Bauzá, Edwin Cardona, Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Marlos Moreno.

Titulares de Atlético Nacional para visitar a Unión Magdalena

En el banco de suplentes, Arias podrá contar con Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo, Andrés Salazar y Royer Caicedo.

Asimismo serán suplentes Cristian Uribe, Kilian Toscano, Juan David Rengifo, Billy Arce, Dairon Asprilla y Facundo Batista.

Este es el primer juego que el verde paisa enfrenta sin Javier Gandolfi que acordó su salida del club antioqueño.

Para este juego son bajas por lesión Marino Hinestroza, Juan Manuel Zapata, César Haydar, Joan Castro y Matheus Uribe.

