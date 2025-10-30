¡Atlético Nacional va por todo pero con nómina alterna! Titulares del verde paisa para enfrentar a Llaneros

Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, anunció el once titular con el que buscará una victoria contra Llaneros que le permita subir al primer lugar de la tabla.

El verde paisa formará con David Ospina en el arco, y los centrales Royer Caicedo y Simón García.

Los laterales serán Cristian Uribe por la lateral derecha y Andrés Salazar por la lateral izquierda.

En el medio de campo jugará Jorman Campuzano haciendo dupla con Juan Rengifo que tendrá un poco más de libertad en ataque.

¡Atlético Nacional va por todo pero con nómina alterna!

Más adelante estará Edwin cardona, el encargado de crear para Marino Hinestroza como extremo derecho, Juan Bauzá por la banda izquierda y en ataque Dairon Asprilla.

El partido, en el estadio Bello Horizonte – Rey Pelé, se disputará desde las 8:20 de la noche.

El 1️⃣1️⃣ para el juego de hoy pic.twitter.com/k0PM5DJsxT — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 30, 2025

