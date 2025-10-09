¡Por la defensa del título! Atlético Nacional anuncia los titulares para enfrentar a Once Caldas

Resumen: El técnico interino de Atlético Nacional, Diego Arias, ha definido la nómina titular para enfrentar a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, este jueves 9 de octubre a las 7:30 p.m., la cual incluye a Luis Marquínez, Juan José Arias, William Tesillo, Cristian Uribe, Camilo Cándido, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona, Marino Hinestroza, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos, dejando en el banco a jugadores como Harlen Castillo, Andrés Salazar, Billy Arce, y Marlos Moreno, entre otros.
El técnico interino de Atlético Nacional, Diego Arias, anunció los titulares con los que visitará a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales.
Arias anunció como inicialistas a Luis Marquínez, Juan José Arias, William Tesillo, Cristian Uribe y Camilo Cándido.
También serán titulares Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona, Marino Hinestroza, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.
En el banco de suplentes, el estrega contará con Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo, Andrés Salazar, Kilian Toscano, Xavi Ríos, Juan Rengifo, Billy Arce, Marlos Moreno y Dairon Asprilla.
El compromiso se disputará desde las 7:30 de la noche de este jueves, 9 de octubre.
