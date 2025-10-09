¡Por la defensa del título! Atlético Nacional anuncia los titulares para enfrentar a Once Caldas

Minuto30
    Buscando defender el título obtenido, Atlético Nacional visita a Once Caldas por la ida de la Copa BetPlay. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: El técnico interino de Atlético Nacional, Diego Arias, ha definido la nómina titular para enfrentar a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, este jueves 9 de octubre a las 7:30 p.m., la cual incluye a Luis Marquínez, Juan José Arias, William Tesillo, Cristian Uribe, Camilo Cándido, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona, Marino Hinestroza, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos, dejando en el banco a jugadores como Harlen Castillo, Andrés Salazar, Billy Arce, y Marlos Moreno, entre otros.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El técnico interino de Atlético Nacional, Diego Arias, anunció los titulares con los que visitará a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales.

    Arias anunció como inicialistas a Luis Marquínez, Juan José Arias, William Tesillo, Cristian Uribe y Camilo Cándido.

    También serán titulares Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona, Marino Hinestroza, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

    En el banco de suplentes, el estrega contará con Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo, Andrés Salazar, Kilian Toscano, Xavi Ríos, Juan Rengifo, Billy Arce, Marlos Moreno y Dairon Asprilla.

    El compromiso se disputará desde las 7:30 de la noche de este jueves, 9 de octubre.

    WhatsApp Image 2025 10 09 at 6.32.19 PM

    .

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

