¡Por la defensa del título! Atlético Nacional anuncia los titulares para enfrentar a Once Caldas

El técnico interino de Atlético Nacional, Diego Arias, anunció los titulares con los que visitará a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales.

Arias anunció como inicialistas a Luis Marquínez, Juan José Arias, William Tesillo, Cristian Uribe y Camilo Cándido.

También serán titulares Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona, Marino Hinestroza, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

En el banco de suplentes, el estrega contará con Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo, Andrés Salazar, Kilian Toscano, Xavi Ríos, Juan Rengifo, Billy Arce, Marlos Moreno y Dairon Asprilla.

El compromiso se disputará desde las 7:30 de la noche de este jueves, 9 de octubre.

