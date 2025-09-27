¡Esta noche, tienen que ganar! Titulares de Atlético Nacional para recibir a Millonarios

Minuto30
    Atlético Nacional solo piensa en ganar: Titulares del verde paisa para recibir a Millonarios
    Este será el once titular con el que Diego Arias busca una victoria en el gran clásico del país entre Atlético Nacional y Millonarios. Foto: Atlético Nacional
    • Diego Arias, técnico interino, anunció los titulares con los que el verde paisa recibirá a Millonarios en el gran clásico del país.

    El conjunto antioqueño formará con David Ospina en el arco y los centrales Juan José Arias y William Tesillo.

    Los laterales con los que formará Arias son Andrés Felipe Román por la banda derecha y Camilo Cándido por la banda izquierda.

    Los volantes serán Jorman Campuzano, que estará acompañado con una línea más adelante compuesta por Edwin Cardona y Juan Bauzá.

    Finalmente, el verde paisa contará en el ataque con Marino Hinestroza como extremo derecho y Marlos Moreno como extremo izquierdo.

    En punta el búfalo, Alfredo Morelos, será el nueve de área que intentará materializar el trabajo de los extremos.

    El compromiso será en el estadio Atanasio Girardot de Medellín desde las 8:30 de la noche.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

