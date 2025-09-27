Diego Arias, técnico interino, anunció los titulares con los que el verde paisa recibirá a Millonarios en el gran clásico del país.

El conjunto antioqueño formará con David Ospina en el arco y los centrales Juan José Arias y William Tesillo.

Los laterales con los que formará Arias son Andrés Felipe Román por la banda derecha y Camilo Cándido por la banda izquierda.

Los volantes serán Jorman Campuzano, que estará acompañado con una línea más adelante compuesta por Edwin Cardona y Juan Bauzá.

¡Esta noche, tienen que ganar! Titulares de Atlético Nacional para recibir a Millonarios

Finalmente, el verde paisa contará en el ataque con Marino Hinestroza como extremo derecho y Marlos Moreno como extremo izquierdo.

En punta el búfalo, Alfredo Morelos, será el nueve de área que intentará materializar el trabajo de los extremos.

El compromiso será en el estadio Atanasio Girardot de Medellín desde las 8:30 de la noche.

El 1️⃣1️⃣ para el juego de hoy #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/PRQmzfPfpq — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 28, 2025

