Jugada la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025, la tabla de posiciones se movió y dejó a varios de los grandes, vivos.

Atlético Bucaramanga, de la mano de Leonel Álvarez, con 34 puntos, es el líder de la Liga y se consolida como favorito para la final de fin de año.

Atlético Nacional dio un gran salto, pasando de la casilla 6 en la que había quedado previo al clásico al segundo puesto.

Con 31 puntos, los mismos de los tres competidores siguientes, pero con mejor diferencia de gol, el verde paisa ahora tiene parcialmente el punto invisible.

En la tercera casilla está Junior con los mismos puntos, cuarta posición para Independiente Medellín y Fortaleza es quinto con 31 también.

¡Qué trepada! Atlético Nacional ahora va por el punto invisible: Así quedó la tabla de posiciones

La sexta casilla es, para un seguro clasificado, el Deportes Tolima que con 29 puntos, busca asegurarse en los cuadrangulares.

La séptima casilla es para Llaneros con 25 puntos, aún sin quedar seguros y octavo para Águilas Doradas con 24 puntos.

Buscando clasificar a los cuadrangulares, básicamente peleando por los dos puestos, están América de Cali con 23 puntos en el puesto 9.

Asimismo, Santa Fe y Once Caldas con 22 puntos en el puesto 11 y 12 respectivamente, mientras Millonarios es casilla 13 con 21 puntos.

Deportivo Cali, pegado a las matemáticas, con 29 puntos, aún sueñan con meterse a la fiesta de los cuadrangulares.

