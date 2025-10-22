Atlético Nacional quedó listo en la semifinal de la Copa BetPlay en donde se medirá por el cupo a la final contra América de Cali.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

El verde paisa tendrá la ventaja de empezar en condición de visitante en el Pascual Guerrero y cerrará en condición de local en el Atanasio Girardot.

En el juego de vuelta de esta noche de miércoles, 22 de octubre, los dirigidos por Diego Arias derrotaron 2-0 a los de Hernán Darío ‘el Arriero’ Herrera.

El primer gol del partido llegó al minuto 29 luego de un cobro de tiro de esquina que aprovechó Andrés Sarmiento en el área y de cabezazo convirtió el 1-0.

Al minuto 58 Edwin Cardona lo volvió a hacer, golpeó a Barrios en el rostro con su codo, supuestamente tratando de proteger el balón, y terminó expulsado por el central, decisión que validó el VAR.

¡Atlético Nacional, semifinalista de la Copa BetPlay! Derrotó a Once Caldas 2-0

La roja deja a Cardona sin poder jugar los dos partidos, el de ida y vuelta de la semifinal de la Copa contra América de Cali.

El 2-0 a favor de Atlético Nacional llegó al minuto 88 de los pies de Andrés Salazar que ingresó al compromiso para la segunda parte y cuando el verde paisa ya jugaba con 10.

Salazar aprovechó un rebote que dejó el portero de Once Caldas, balón que alcanzó el verdolaga para poner la serie 3-0.

Luego de este compromiso, Atlético Nacional ahora pensará en el clásico paisa contra el DIM en el Atanasio Girardot, el domingo 26 de octubre.

Más noticias de Atlético Nacional