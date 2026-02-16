Ni el DIM ni Atlético Nacional están en el grupo de los 8 de la Liga BetPlay. Así está la tabla de posiciones del Fútbol Profesional Colombiano. Foto: Tomada de X @InterBogOficial

Resumen: La actualidad del fútbol profesional colombiano deja un panorama preocupante para el departamento de Antioquia, que tras siete jornadas se ha quedado sin representantes dentro del grupo de los ocho. La reciente derrota de Atlético Nacional ante el Deportivo Cali desplazó al equipo "verdolaga" a la novena posición con 9 puntos —aunque con tres partidos pendientes—, mientras que el Independiente Medellín se hunde en la casilla 17 con apenas 6 unidades. Actualmente, la Liga BetPlay es liderada por Inter de Bogotá y Deportivo Pasto con 14 puntos cada uno, escoltados por Tolima, Bucaramanga, América, Cali y Once Caldas, cerrando la zona de clasificación Fortaleza en el octavo lugar.

¡Atlético Nacional salió del grupo de los 8! Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Antioquia no tiene ni un solo equipo en el grupo de los 8 de la Liga BetPlay. Con la derrota de Atlético Nacional ante Cali, el verde paisa quedó por fuera.

Aunque Atlético Nacional tiene tres partidos menos, lo cierto es que la derrota lo perjudicó, ante el cuadro azucarero lo perjudicó.

La Liga la comanda Inter de Bogotá que suma 14 puntos en 7 partidos, los mismos de Deportivo Pasto, que es segundo.

El tercero en la tabla de posiciones es el Deportes Tolima con 12 puntos, seguido por Atlético Bucaramanga en la cuarta casilla con 10 puntos.

En la quinta posición se encuentra América de Cali con los mismos puntos de Bucaramanga, mientras que los sextos son los del Cali con los mismos 10 puntos.

Once Caldas está en el puesto 7 con los mismos 10 puntos, mientras Fortaleza es octavo con nueve puntos.

Atlético Nacional, con tres partidos menos, es noveno con 9 puntos. Por fuera del grupo de los 8, están los grandes Millonarios que es 13 con 8 puntos y Santa Fe que es 14 con 7 puntos.

El otro equipo grande de Antioquia, el DIM, está en el puesto 17 con 6 puntos, tras su empate contra el Deportivo Pereira.

El último, jugadas 7 fechas es Alianza de Valledupar con solo dos puntos.

