Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
    Atlético Nacional recibe a Fortaleza en el Atanasio con la mira en sumar 3 puntos

    Atlético Nacional recibe a Fortaleza este jueves en el Atanasio Girardot buscando tres puntos que lo dejen en la parte alta de la tabla de posiciones

    Publicado por: Alejandro Rincón

    Resumen: Atlético Nacional se enfrentará a Fortaleza este jueves 12 de febrero a las 8:30 PM en el Estadio Atanasio Girardot , en un compromiso válido por la sexta fecha de la Liga Colombiana bajo la dirección arbitral de Carlos Ortega. El equipo antioqueño llega con un balance histórico favorable frente a este rival, acumulando cinco victorias en ocho encuentros para un rendimiento del 67% , aunque en condición de local el registro es más ajustado con dos triunfos en cuatro juegos. La ofensiva verdolaga está encabezada estadísticamente por Edwin Cardona, máximo goleador ante el club bogotano con tres tantos , en un marco donde la institución busca seguir ampliando su histórico registro de 1.553 victorias en la liga nacional.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Atlético Nacional se prepara para afrontar la sexta fecha de la Liga Colombiana este jueves 12 de febrero, cuando reciba a Fortaleza en el Estadio Atanasio Girardot a partir de las 8:30 PM.

    Para este compromiso, la comisión arbitral ha designado a Carlos Ortega de Bolívar como el juez central, quien estará acompañado por Cristina Blanco de Boyacá y Fredy Zambrano de Tolima como asistentes de línea, mientras que Fernando Acuña de Boyacá liderará las operaciones en el VAR.

    El historial histórico entre ambos conjuntos en la liga muestra una clara ventaja para el equipo verdolaga, que ha logrado cinco victorias, un empate y dos derrotas en los ocho enfrentamientos disputados hasta la fecha.

    Estas cifras le otorgan al verde paisa un rendimiento del 67% frente a Fortaleza, habiendo anotado dieciocho goles y recibido diez.

    No obstante, al analizar los duelos específicamente en condición de local, el margen se estrecha ligeramente con un rendimiento del 58%, producto de dos victorias, un empate y una derrota en cuatro partidos jugados en casa.

    En cuanto a la cuota goleadora frente a este rival, Edwin Cardona encabeza la lista con tres anotaciones, seguido por figuras como Macnelly Torres y Marino Hinestroza, quienes han marcado dos goles cada uno.

    Otros jugadores que han logrado vulnerar el arco de Fortaleza incluyen a Kevin Estiven Viveros, Marlos Moreno y Juan José Arias, todos con un tanto en su registro personal contra el equipo bogotano.

    Este encuentro se produce en un contexto de gran peso estadístico para Atlético Nacional, club que acumula un total global de 4.248 partidos jugados y 1.814 victorias a lo largo de su historia.

    Centrándose únicamente en la liga, el equipo suma 3.698 compromisos disputados, con un balance de 1.553 triunfos y 5.436 goles a favor, consolidando un legado de 4.838 puntos obtenidos en la competición local.

    Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


