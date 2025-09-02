¡Relajadito! Atlético Nacional anunció los convocados para visitar a Quindío por la Copa BetPlay

Atlético Nacional, con la tranquilidad de haber goleado al Deportes Quindío en el juego de ida de la Copa BetPlay, anunció el grupo de convocados.

Javier Gandolfi, técnico del verde paisa, concentró para este juego a Luis Marquínez, Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo y Royer Caicedo.

Adicionalmente, también fueron convocados Juan José Arias, William Tesillo, Andrés Salazar, Cristian Uribe y Camilo Cándido.

Igualmente, Gandolfi llamó a Joan Castro, Luis Landázuri, Felipe Marín, Juan Manuel Zapata, Juan Obando y Juan Rengifo.

Finalmente la lista de convocados la completan Billy Arce, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno, Dairon Asprilla, Alfredo Morelos y Facundo Batista.

Una de las novedades para este compromiso es el llamado que recibe el mediocentro Felipe Marín, que portará la dorsal #41

Marín es de perfil derecho, es un jugador interpretativo y con buen sentido de la ubicación en la zona media.

Adicionalmente lo destacan como un centrocampista agresivo en los duelos defensivos, inteligente para los relevos y para respaldar las acciones de juego.

Igualmente se le destaca la buena distribución del balón para los inicios y progresiones y de buen juego aéreo defensivo.

Para este compromiso son bajas por el llamado a la Selección Colombia, David Ospina, Andrés Felipe Román y Marino Hinestroza.

Estos son los convocados para el juego ante Deportes Quindío ⚪️#VamosTodosJuntos#UnoVuelveSiempre pic.twitter.com/jBuN8RQ8oW — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 2, 2025

