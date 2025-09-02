Minuto30
    Resumen: En un partido tranquilo para Atlético Nacional, que ya había ganado el juego de ida de la Copa BetPlay, el entrenador Javier Gandolfi convocó a un equipo con varias caras nuevas, incluyendo al mediocampista Felipe Marín, un jugador joven y prometedor. Además, se notaron algunas ausencias importantes debido a que David Ospina, Andrés Felipe Román y Marino Hinestroza fueron llamados a la Selección Colombia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Atlético Nacional, con la tranquilidad de haber goleado al Deportes Quindío en el juego de ida de la Copa BetPlay, anunció el grupo de convocados.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    Javier Gandolfi, técnico del verde paisa, concentró para este juego a Luis Marquínez, Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo y Royer Caicedo.

    Adicionalmente, también fueron convocados Juan José Arias, William Tesillo, Andrés Salazar, Cristian Uribe y Camilo Cándido.

    Igualmente, Gandolfi llamó a Joan Castro, Luis Landázuri, Felipe Marín, Juan Manuel Zapata, Juan Obando y Juan Rengifo.

    Finalmente la lista de convocados la completan Billy Arce, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno, Dairon Asprilla, Alfredo Morelos y Facundo Batista.

    WhatsApp Image 2025 09 02 at 2.08.34 PM

    ¡Relajadito! Atlético Nacional anunció los convocados para visitar a Quindío por la Copa BetPlay

    Una de las novedades para este compromiso es el llamado que recibe el mediocentro Felipe Marín, que portará la dorsal #41

    Marín es de perfil derecho, es un jugador interpretativo y con buen sentido de la ubicación en la zona media.

    Adicionalmente lo destacan como un centrocampista agresivo en los duelos defensivos, inteligente para los relevos y para respaldar las acciones de juego.

    Igualmente se le destaca la buena distribución del balón para los inicios y progresiones y de buen juego aéreo defensivo.

    Para este compromiso son bajas por el llamado a la Selección Colombia, David Ospina, Andrés Felipe Román y Marino Hinestroza.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

