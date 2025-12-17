Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Por un título muy especial! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al DIM

    • ¡Por un título muy especial! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al DIM

    ¡Por un título muy especial! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al DIM
    Diego Arias define el once titular de Atlético Nacional para disputar la gran final ante el DIM en su despedida. Foto: Atlético Nacional
    Compartir:
    • ¡Por un título muy especial! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al DIM

    Resumen: Para el trascendental clásico regional frente al Independiente Medellín, que definirá un título y marcará su despedida como director técnico en propiedad, Diego Arias ha dispuesto una nómina estelar liderada por David Ospina en el arco y figuras como Matheus Uribe y Edwin Cardona en el eje creativo. A pesar de la sensible baja de Jorman Campuzano por lesión, Atlético Nacional buscará la gloria en el Atanasio Girardot con una estructura que incluye a Román, Tesillo, Haydar y Cándido en defensa, junto a un frente de ataque explosivo integrado por Hinestroza, Sarmiento y Morelos. El encuentro, que será dirigido por Wilmar Roldán a partir de las 7:30 p. m., representa para el "Verde de la Montaña" la oportunidad de cerrar el ciclo de Arias con un trofeo ante su rival de patio, consolidando un semestre donde el honor deportivo prevalece sobre la ya asegurada clasificación a la Copa Sudamericana.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Diego Arias, anunció el que será el último once titular de Atlético Nacional que parará como técnico en propiedad, teniendo en cuenta que en el 2026 no estará como al frente.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    Lo hace en un partido muy especial, no solo por ser clásico local, sino por tratarse de una final, un sueño de cualquier estratega al frente del verde paisa, ganar una final.

    Para enfrentar al DIM, Arias formará en el arco con David Ospina y los centrales William Tesillo y César Haydar.

    Los laterales serán Andrés Felipe Román por derecha y Camilo Cándido por izquierda; y los volantes Matheus Uribe y Juan Manuel Zapata.

    ¡Por un título muy especial! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al DIM

    Finalmente en el frente de ataque, estarán Edwin Cardona, los extremos Marino Hinestroza por derecha, Andrés Sarmiento por izquierda y Alfredo Morelos en punta.

    Para este juego, Jorman Campuzano es la baja más sensible, tras confirmarse la lesión por parte del Departamento Médico.

    Pese a que no necesita el cupo que otorga a la Sudamericana, pues así pierda ya lo tiene por reclasificación, el hecho de ganarle al rival de patio hace el juego muy especial para el verde de la montaña.

    El balón rodará en el estadio Atanasio Girardot desde las 7:30 de la noche y el árbitro será el antioqueño Wilmar Roldán.

    Más noticias de Atlético Nacional

    Noticias relacionadas

    ¡Los números de Atlético Nacional! El Atanasio Girardot se viste de gala para la gran final de la Copa Colombia 2025

    ¡El último partido de Marino con el verde paisa! Boca Juniors sería el nuevo equipo del extremo de Atlético Nacional

    “Me duele en el alma”: La tristeza de Jorman Campuzano tras confirmarse que no estará en la final contra el DIM

    20 fueron los convocados por Diego Arias de cara a la finalísima de la Copa Betplay

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    • Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Por un título muy especial! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al DIM

    ¡Por un título muy especial! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al DIM

    ¡El rojo quiere ganarle otro título al verde! Titulares del DIM para enfrentar a Atlético Nacional

    ¡El rojo quiere ganarle otro título al verde! Titulares del DIM para enfrentar a Atlético Nacional

    ¡Los números de Atlético Nacional! El Atanasio Girardot se viste de gala para la gran final de la Copa Colombia 2025

    ¡Los números de Atlético Nacional! El Atanasio Girardot se viste de gala para la gran final de la Copa Colombia 2025

    ¡Juntos! El DIM, con su hinchada, espera cerrar el año ganando el título de la Copa ante Atlético Nacional

    ¡Juntos! El DIM, con su hinchada, espera cerrar el año ganando el título de la Copa ante Atlético Nacional

    ¿Del DIM a Peñarol? Washington Aguerre jugaría su último partido con el ‘Poderoso’

    ¿Del DIM a Peñarol? Washington Aguerre jugaría su último partido con el ‘Poderoso’


    [grupos] [fixture items="7"]