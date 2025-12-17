¡Por un título muy especial! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al DIM

Resumen: Para el trascendental clásico regional frente al Independiente Medellín, que definirá un título y marcará su despedida como director técnico en propiedad, Diego Arias ha dispuesto una nómina estelar liderada por David Ospina en el arco y figuras como Matheus Uribe y Edwin Cardona en el eje creativo. A pesar de la sensible baja de Jorman Campuzano por lesión, Atlético Nacional buscará la gloria en el Atanasio Girardot con una estructura que incluye a Román, Tesillo, Haydar y Cándido en defensa, junto a un frente de ataque explosivo integrado por Hinestroza, Sarmiento y Morelos. El encuentro, que será dirigido por Wilmar Roldán a partir de las 7:30 p. m., representa para el "Verde de la Montaña" la oportunidad de cerrar el ciclo de Arias con un trofeo ante su rival de patio, consolidando un semestre donde el honor deportivo prevalece sobre la ya asegurada clasificación a la Copa Sudamericana.
Diego Arias, anunció el que será el último once titular de Atlético Nacional que parará como técnico en propiedad, teniendo en cuenta que en el 2026 no estará como al frente.
Lo hace en un partido muy especial, no solo por ser clásico local, sino por tratarse de una final, un sueño de cualquier estratega al frente del verde paisa, ganar una final.
Para enfrentar al DIM, Arias formará en el arco con David Ospina y los centrales William Tesillo y César Haydar.
Los laterales serán Andrés Felipe Román por derecha y Camilo Cándido por izquierda; y los volantes Matheus Uribe y Juan Manuel Zapata.
Finalmente en el frente de ataque, estarán Edwin Cardona, los extremos Marino Hinestroza por derecha, Andrés Sarmiento por izquierda y Alfredo Morelos en punta.
Para este juego, Jorman Campuzano es la baja más sensible, tras confirmarse la lesión por parte del Departamento Médico.
Pese a que no necesita el cupo que otorga a la Sudamericana, pues así pierda ya lo tiene por reclasificación, el hecho de ganarle al rival de patio hace el juego muy especial para el verde de la montaña.
El balón rodará en el estadio Atanasio Girardot desde las 7:30 de la noche y el árbitro será el antioqueño Wilmar Roldán.
El 1️⃣1️⃣ para el juego de hoy #VamosTodosJuntos#JuntosHastaElFinal pic.twitter.com/To0KLDNpJ0
— Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 17, 2025
