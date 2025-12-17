Diego Arias, anunció el que será el último once titular de Atlético Nacional que parará como técnico en propiedad, teniendo en cuenta que en el 2026 no estará como al frente.

Lo hace en un partido muy especial, no solo por ser clásico local, sino por tratarse de una final, un sueño de cualquier estratega al frente del verde paisa, ganar una final.

Para enfrentar al DIM, Arias formará en el arco con David Ospina y los centrales William Tesillo y César Haydar.

Los laterales serán Andrés Felipe Román por derecha y Camilo Cándido por izquierda; y los volantes Matheus Uribe y Juan Manuel Zapata.

¡Por un título muy especial! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al DIM

Finalmente en el frente de ataque, estarán Edwin Cardona, los extremos Marino Hinestroza por derecha, Andrés Sarmiento por izquierda y Alfredo Morelos en punta.

Para este juego, Jorman Campuzano es la baja más sensible, tras confirmarse la lesión por parte del Departamento Médico.

Pese a que no necesita el cupo que otorga a la Sudamericana, pues así pierda ya lo tiene por reclasificación, el hecho de ganarle al rival de patio hace el juego muy especial para el verde de la montaña.

El balón rodará en el estadio Atanasio Girardot desde las 7:30 de la noche y el árbitro será el antioqueño Wilmar Roldán.

