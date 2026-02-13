Atlético Nacional no recibirá hinchas de Millonarios en Copa Sudamericana tras la aprobación de Conmebol a la Mesa de Seguridad. Foto: Atlético Nacional

Resumen: La Mesa de Seguridad y Convivencia del Fútbol determinó que el partido de fase previa de la Copa Sudamericana entre Atlético Nacional y Millonarios se jugará sin hinchada visitante, basándose en razones de orden público. Aunque el reglamento de la Conmebol exige logística para la afición rival, la entidad aceptó la solicitud oficial de las autoridades locales, lo que exime a Atlético Nacional de cualquier tipo de sanción por cerrar las puertas a los seguidores albiazules.

¡Sin hinchas de Millonarios para el juego de la Sudamericana! Atlético Nacional no será sancionado por cerrar la puerta a los visitantes

La Mesa de Seguridad y Convivencia del Fútbol ha tomado la decisión de cerrar las puertas a la hinchada visitante de Millonarios para el crucial duelo de fase previa de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional.

Esta determinación se fundamenta en un análisis de riesgo y orden público, priorizando la estabilidad de la ciudad durante el desarrollo del compromiso internacional.

De esta manera, el encuentro se disputará exclusivamente con público local, eliminando la posibilidad de desplazamientos masivos por parte de la fanaticada capitalina.

Pese a que el reglamento oficial de la Conmebol estipula que el equipo anfitrión debe garantizar toda la logística, boletería y condiciones de seguridad para la afición rival, el mismo ente contempla una excepción cuando median órdenes de las autoridades civiles.

En este caso, la Mesa del Fútbol elevó una solicitud formal explicando los motivos de seguridad que impedían recibir a los seguidores albiazules, petición que fue evaluada y aceptada por el organismo rector del fútbol sudamericano.

Gracias a esta gestión administrativa ante la confederación, Atlético Nacional no enfrentará sanciones ni multas económicas por la ausencia de público visitante en las tribunas.

Al contar con el respaldo y la instrucción directa de los entes gubernamentales locales, el club verdolaga queda eximido de la responsabilidad de asignar el porcentaje reglamentario de entradas.

Así las cosas, el verde paisa centra sus esfuerzos logísticos únicamente en la parcialidad local para este partido de eliminación directa.

