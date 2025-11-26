Atlético Nacional no pudo con Junior y cedió dos puntos en condición de visitante, lo que ahora le genera la obligación de salir a Barranquilla a buscar los tres puntos.

El primer gol del partido llegó al minuto 41 del compromiso por intermedio de Guillermo Paiva luego de una asistencia de José Enamorado.

En la segunda parte, muy rápidamente, William Tesillo, tras asistencia de Edwin Cardona pateó al arco, el balón se desvía en un defensa y se va al fondo.

¡Festival del desperdicio! Atlético Nacional no pudo con Junior y cedió dos puntos

A partir de esa anotación, como lo reconoció el profesor Alfredo Arias, técnico del Junior, el verde paisa se montó en el partido pero no logró ampliar la diferencia.

Increíblemente Alfredo Morelos, Marino Hinestroza, Matheus Uribe y Juan Bauzá desperdiciaron unas opciones de gol clarísimas.

El partido de la cuarta fecha de los cuadrangulares será el domingo 30 de noviembre desde las 6:30 en Barranquilla.

