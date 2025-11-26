Minuto30
    ¡Festival del desperdicio! Atlético Nacional no pudo con Junior y cedió dos puntos
    Atlético Nacional empató 1-1 con Junior tras desperdiciar muchas opciones de gol, y ahora prácticamente está obligado a ganar en Barranquilla. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: En un vibrante partido, Atlético Nacional empató 1-1 contra Junior como visitante, cediendo dos puntos clave que lo obligan a buscar una victoria en Barranquilla en el próximo encuentro; el primer gol fue de Guillermo Paiva para Junior al minuto 41, pero William Tesillo empató para Nacional al inicio del segundo tiempo con un tiro desviado, y a pesar de que el equipo paisa dominó el resto del juego y generó múltiples oportunidades claras, especialmente a través de Morelos, Hinestroza, Uribe y Bauzá, no logró concretar la remontada.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Atlético Nacional no pudo con Junior y cedió dos puntos en condición de visitante, lo que ahora le genera la obligación de salir a Barranquilla a buscar los tres puntos.

    El primer gol del partido llegó al minuto 41 del compromiso por intermedio de Guillermo Paiva luego de una asistencia de José Enamorado.

    En la segunda parte, muy rápidamente, William Tesillo, tras asistencia de Edwin Cardona pateó al arco, el balón se desvía en un defensa y se va al fondo.

    A partir de esa anotación, como lo reconoció el profesor Alfredo Arias, técnico del Junior, el verde paisa se montó en el partido pero no logró ampliar la diferencia.

    Increíblemente Alfredo Morelos, Marino Hinestroza, Matheus Uribe y Juan Bauzá desperdiciaron unas opciones de gol clarísimas.

    El partido de la cuarta fecha de los cuadrangulares será el domingo 30 de noviembre desde las 6:30 en Barranquilla.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

