    2-1: Atlético Nacional mandó a 'mimir' al DIM y Aguerre a Matheus
    Atlético Nacional sentenció el destino del DIM tras vencerlo 2-1. Al final Aguerre agredió a Matheus Uribe y ambos terminaron expulsados. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: Con goles de Juan Manuel Rengifo y Alfredo Morelos, Atlético Nacional venció 2-1 a Independiente Medellín (DIM) en el clásico paisa, eliminando al DIM de la posibilidad de clasificar a la final de la Liga BetPlay. A pesar de que Francisco Fydriszewski descontó de penal al minuto 90, lo que afectó las aspiraciones de Nacional por diferencia de gol, el partido culminó con un altercado violento en el camino a camerinos, resultando en la expulsión del arquero del DIM, Washington Aguerre, junto a Harlen 'Chipi Chipi' Castillo y Matheus Uribe de Nacional.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Atlético Nacional acabó con las mínimas esperanzas que tenía el DIM de meterse a la final de la Liga BetPlay tras vencerlo 2-1 en el Atanasio Girardot.

    El primer gol del verde paisa fue obra de Juan Manuel Rengifo a los 25 minutos, éste, tras asistencia de Marlos Moreno, quedó de frente a Washington Aguerre.

    Rengifo, con frialdad y madurez, buscó el espacio y pateó al palo derecho del guardameta rojo, pero hacia la parte superior lo que lo hizo imposible para Aguerre.

    El 2-0 llegó al minuto 54 por intermedio de Alfredo Morelos que, de nuevo, metió la pelota entre por su palo derecho.

    La anotación se la luego que Morelos le ganará a Fainer Torijano en el duelo, lo que dejó al búfalo solo frente al portero y con Juan Manuel Rengifo arrastrando la marca por el centro.

    Morelos pateó con potencia y su acostumbrada furia, para vencer a Aguerre que nada pudo hacer.

    Al minuto 90 una falta de César Haydar sobre Luis ‘Chino’ Sandoval, fue sancionada por Wilmar Roldán como falta para penal.

    Al frente del cobro se paró Francisco Fydriszewski que pateó con potencia al centro de la portería, mientras David Ospina se tiró al palo derecho

    El gol, cuando ya el partido se estaba acabando, le dolió al verde paisa que necesitaba sumar goles para superar por ese ítem a Junior de Barranquilla.

    Una vez Roldán pitó el final del juego, se jugó ‘otro partido’ camino al camerino. Sin que hasta el momento sea claro lo ocurrido, se vio a Aguerre golpeando en el rostro a Matheus Uribe.

    Al final, el árbitro expulsó a Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo, Matheus Uribe y Washington Aguerre.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

