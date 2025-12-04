Atlético Nacional acabó con las mínimas esperanzas que tenía el DIM de meterse a la final de la Liga BetPlay tras vencerlo 2-1 en el Atanasio Girardot.

El primer gol del verde paisa fue obra de Juan Manuel Rengifo a los 25 minutos, éste, tras asistencia de Marlos Moreno, quedó de frente a Washington Aguerre.

Rengifo, con frialdad y madurez, buscó el espacio y pateó al palo derecho del guardameta rojo, pero hacia la parte superior lo que lo hizo imposible para Aguerre.

El 2-0 llegó al minuto 54 por intermedio de Alfredo Morelos que, de nuevo, metió la pelota entre por su palo derecho.

La anotación se la luego que Morelos le ganará a Fainer Torijano en el duelo, lo que dejó al búfalo solo frente al portero y con Juan Manuel Rengifo arrastrando la marca por el centro.

Morelos pateó con potencia y su acostumbrada furia, para vencer a Aguerre que nada pudo hacer.

2-1: Atlético Nacional mandó a ‘mimir’ al DIM y Aguerre a Matheus

Al minuto 90 una falta de César Haydar sobre Luis ‘Chino’ Sandoval, fue sancionada por Wilmar Roldán como falta para penal.

Al frente del cobro se paró Francisco Fydriszewski que pateó con potencia al centro de la portería, mientras David Ospina se tiró al palo derecho

El gol, cuando ya el partido se estaba acabando, le dolió al verde paisa que necesitaba sumar goles para superar por ese ítem a Junior de Barranquilla.

Una vez Roldán pitó el final del juego, se jugó ‘otro partido’ camino al camerino. Sin que hasta el momento sea claro lo ocurrido, se vio a Aguerre golpeando en el rostro a Matheus Uribe.

Al final, el árbitro expulsó a Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo, Matheus Uribe y Washington Aguerre.

