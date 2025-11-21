¡Pilas! Partido de Atlético Nacional contra Junior no se podrá jugar en el Atanasio Girardot: Este será el estadio

El encuentro crucial por la tercera fecha de los cuadrangulares finales entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla no se disputará en el habitual escenario del Atanasio Girardot.

La polémica surgió a raíz de la intención de Atlético Nacional de trasladar el encuentro a la ciudad de Manizales.

Sin embargo, el director técnico de Junior, Alfredo Arias, fue enfático al declarar que su equipo no le daría “ventajas a Atlético Nacional”.

El estratega hacía referencia al notorio impacto negativo que tiene jugar en la altura para los futbolistas barranquilleros, acostumbrados al nivel del mar.

La decisión de Junior se fundamenta en que Atlético Nacional no inscribió el estadio de Manizales como su sede alterna oficial.

Bajo las normas del campeonato, esto significó que el equipo barranquillero no tenía la obligación de aceptar la propuesta de jugar en la capital caldense, primando el reglamento sobre la conveniencia logística del equipo local para esa jornada.

Ante este panorama, y luego de varios días de incertidumbre entre los aficionados, Atlético Nacional confirmó la noticia a través de sus canales oficiales.

El compromiso, vital en las aspiraciones de ambos equipos por clasificar a la final, se disputará el próximo miércoles 26 de este mes en el estadio Ditaires, ubicado en el municipio de Itagüí, en el área metropolitana del Valle de Aburrá.

El Ditaires, que ya ha sido utilizado en otras ocasiones por el ‘verde paisa’ para compromisos de la liga local, será el anfitrión de la jornada.

El club extendió un mensaje a su hinchada en redes sociales confirmando que “Ditaires nos recibirá nuevamente en cuadrangulares para vivir la tercera fecha”, despejando así las dudas y convocando a los aficionados a alentar al equipo en la sede confirmada.

