Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Que se pongan mosca! Atlético Nacional estaría cerca de renovar a Juan Manuel Rengifo

    • ¡Que se pongan mosca! Atlético Nacional estaría cerca de renovar a Juan Manuel Rengifo

    ¡Que se pongan mosca! Atlético Nacional estaría cerca de renovar a Juan Manuel Rengifo
    Atlético Nacional está cerca de renovar a Juan Manuel Rengifo hasta 2029. Busca blindar a su joven promesa ante el interés internacional. Foto: Atlético Nacional
    Compartir:
    • ¡Que se pongan mosca! Atlético Nacional estaría cerca de renovar a Juan Manuel Rengifo

    Resumen: Atlético Nacional está a punto de concretar la renovación de contrato de su joven promesa Juan Manuel Rengifo hasta diciembre de 2029, una movida estratégica para asegurar el futuro del talentoso canterano ante el potencial interés de clubes internacionales. Rengifo, un volante con gran proyección que ya suma 10 partidos, un gol (incluyendo un recordado gol olímpico contra América de Cali) y una asistencia en el primer equipo, es considerado un pilar fundamental para el futuro del club verdolaga, lo que ha generado tranquilidad en la afición.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Atlético Nacional está a punto de concretar una movida estratégica clave para asegurar a una de sus jóvenes promesas más brillantes.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    El talentoso canterano, Juan Manuel Rengifo, estaría a mínimos detalles de firmar la renovación de su contrato con el club verdolaga, extendiendo su vínculo hasta diciembre de 2029.

    Actualmente, el contrato de Rengifo se extiende hasta finales de 2026, pero la directiva de Nacional, consciente de su potencial y el inminente interés de clubes internacionales, ha actuado rápidamente.

    El joven volante se perfila como una figura canterana y un jugador que seguramente será atractivo en el mercado mundial.

    Rengifo ha demostrado su calidad y proyección en cada oportunidad que ha tenido en el primer equipo, donde ya suma 10 partidos jugados.

    ¡Que se pongan mosca! Atlético Nacional estaría cerca de renovar a Juan Manuel Rengifo

    Sus estadísticas iniciales son prometedoras y evidencian su impacto en el juego ofensivo: Ha anotado un gol en la liga, además de registrar una asistencia.

    Su presencia en el campo es sinónimo de peligro constante para las defensas rivales.

    Una de las hazañas más recordadas y que selló su nombre en la memoria de los hinchas es el gol olímpico que marcó en la pasada edición de la Copa BetPlay contra América de Cali, un tanto de antología que demuestra su técnica y audacia.

    La noticia, confirmada por la periodista Pilar Velásquez en el programa Clásico Paisa, tranquiliza a la afición y asegura la continuidad de uno de los pilares del futuro de Atlético Nacional.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    ¡Boletas si hay! Atlético Nacional confirmó que aún hay entradas disponibles para el juego contra Junior en Ditaires

    ¡Los ‘kuervos’ no podrán volar en Ditaires! Itagüí le dijo no a los hinchas del Junior para el partido contra Atlético Nacional

    “Fue un muy buen partido para nosotros”: Así analizó Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, el empate contra el DIM

    ¡El verde quiere liquidar esto! Titulares de Atlético Nacional para visitar al DIM

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Boletas si hay! Atlético Nacional confirmó que aún hay entradas disponibles para el juego contra Junior en Ditaires

    ¡Boletas si hay! Atlético Nacional confirmó que aún hay entradas disponibles para el juego contra Junior en Ditaires

    ¡Pilas! Cambiaron el horario del partido del DIM contra América de Cali

    ¡Pilas! Cambiaron el horario del partido del DIM contra América de Cali

    ¡Que se pongan mosca! Atlético Nacional estaría cerca de renovar a Juan Manuel Rengifo

    ¡Que se pongan mosca! Atlético Nacional estaría cerca de renovar a Juan Manuel Rengifo

    ¡Los ‘kuervos’ no podrán volar en Ditaires! Itagüí le dijo no a los hinchas del Junior para el partido contra Atlético Nacional

    ¡Los ‘kuervos’ no podrán volar en Ditaires! Itagüí le dijo no a los hinchas del Junior para el partido contra Atlético Nacional

    “Fue un muy buen partido para nosotros”: Así analizó Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, el empate contra el DIM

    “Fue un muy buen partido para nosotros”: Así analizó Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, el empate contra el DIM


    [grupos] [fixture items="7"]