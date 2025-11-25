¡Que se pongan mosca! Atlético Nacional estaría cerca de renovar a Juan Manuel Rengifo

Atlético Nacional está a punto de concretar una movida estratégica clave para asegurar a una de sus jóvenes promesas más brillantes.

El talentoso canterano, Juan Manuel Rengifo, estaría a mínimos detalles de firmar la renovación de su contrato con el club verdolaga, extendiendo su vínculo hasta diciembre de 2029.

Actualmente, el contrato de Rengifo se extiende hasta finales de 2026, pero la directiva de Nacional, consciente de su potencial y el inminente interés de clubes internacionales, ha actuado rápidamente.

El joven volante se perfila como una figura canterana y un jugador que seguramente será atractivo en el mercado mundial.

Rengifo ha demostrado su calidad y proyección en cada oportunidad que ha tenido en el primer equipo, donde ya suma 10 partidos jugados.

Sus estadísticas iniciales son prometedoras y evidencian su impacto en el juego ofensivo: Ha anotado un gol en la liga, además de registrar una asistencia.

Su presencia en el campo es sinónimo de peligro constante para las defensas rivales.

Una de las hazañas más recordadas y que selló su nombre en la memoria de los hinchas es el gol olímpico que marcó en la pasada edición de la Copa BetPlay contra América de Cali, un tanto de antología que demuestra su técnica y audacia.

La noticia, confirmada por la periodista Pilar Velásquez en el programa Clásico Paisa, tranquiliza a la afición y asegura la continuidad de uno de los pilares del futuro de Atlético Nacional.

