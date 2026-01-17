Menú Últimas noticias
    Atlético Nacional humilló al Chicó con una goleada 4-0 en el Atanasio Girardot

    Atlético Nacional goleó 4-0 a Boyacá Chicó con golazos de Cardona y Sarmiento, liderando la liga en su debut del 2026

    Publicado por: Alejandro Rincón

    ¡Rugió el Rey de Copas! Atlético Nacional humilló al Chicó con una goleada 4-0 en el Atanasio Girardot
    Atlético Nacional goleó 4-0 a Boyacá Chicó con golazos de Cardona y Sarmiento, liderando la liga en su debut del 2026. Foto: Atlético Nacional
    Atlético Nacional humilló al Chicó con una goleada 4-0 en el Atanasio Girardot

    Resumen: Atlético Nacional inició con fuerza la temporada 2026 al golear 4-0 a Boyacá Chicó en el Atanasio Girardot, resultado que lo sitúa como líder parcial de la liga. El "Rey de Copas" se impuso con anotaciones de Andrés Sarmiento, un espectacular gol de media cancha de Edwin Cardona, un cabezazo de William Tesillo y un tanto final de Juan Bauzá, destacando además el debut de refuerzos como Milton Casco y varios juveniles de la cantera. Con esta victoria contundente, el equipo dirigido por Arias se prepara para enfrentar a Jaguares de Córdoba el próximo 26 de enero.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Luego de unos primeros minutos en los que Atlético Nacional no lograba encontrar los espacios para hacer daño, Atlético Nacional logró abrir el marcador al minuto 41.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    La anotación, con la que el verde paisa abrió el marcador llegó luego de una magistral asistencia de Juan Manuel Rengifo.

    El balón preciso fue para Andrés Sarmiento que, con una jugada acrobática, marcó el primer gol del juego y el primero para Atlético Nacional en esta nueva temporada.

    Foto: Atlético Nacional

    La primera parte dejó ver además a un Milton Casco, refuerzo para el 2026, con categoría, seguro por la lateral izquierda y participativo en las jugadas de ataque.

    El segundo gol, perdón, golazo, fue una pintura de Edwin Cardona que desde antes de la mitad de la cancha sacó un zapatazo para bañar el portero de Boyacá Chicó.

    Atlético Nacional humilló al Chicó con una goleada 4-0 en el Atanasio Girardot

    El 3-0 para el verde paisa llegó tras un soberbio cobro de tiro de esquina de Juan Manuel Rengifo que le llegó a William Tesillo.

    Tesillo, como desde que llegó al verde paisa, se levantó, le ganó por los aires a los defensores de Boyacá Chicó y convirtió con su frentazo.

    El 4-0 contundente fue obra de Juan Bauzá que, tras un gran contraataque, logró ingresar al área y vencer al guardameta.

    Foto: Atlético Nacional

    Este resultado deja a Atlético Nacional líder parcial de la Liga, por diferencia de goles, frente al resto de equipos que hasta acá han ganado.

    El siguiente partido del verde paisa será contra Jaguares de Córdoba, uno de los recién ascendidos, el lunes 26 de enero.

    El compromiso le sirvió a Arias para poner a debutar también a Nicolás Rodríguez, otro de los refuerzos, a Juan José Rosa y a Matías Lozano, estos dos últimos, juveniles del la cantera.

    Alejandro Rincón

