Con una diferencia de 5 puntos entre el primero y el octavo, cerró la fecha 11 de la Liga BetPlay, jornada que dejó a Atlético Nacional al borde de salir de los 8.

La tabla la lidera Junior que pese a dos victorias y un empate en las últimas fechas, sigue viviendo de los ahorros de los primeros partidos.

Junior está arriba con 21 puntos, seguido por Fortaleza, la sorpresa del campeonato, con los mismos 21 puntos del líder.

Con 20 puntos están Atlético Bucaramanga que es tercero, cuarto Deportes Tolima y quinto el DIM, aunque el ‘Poderoso’ tiene un partido menos.

¡Atlético Nacional a 2 puntos de salir del grupo de los 8! Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Precisamente ese partido menos le podría permitir al rojo de la montaña asumir en solitario el liderato de la Liga en caso de una victoria cuando se ponga al día.

Llaneros de Villavicencio es sexto con 18 puntos, seguido por Atlético Nacional séptimo con 17 y cerrando Independiente Santa Fe con 16, en la octava casilla.

Los considerados grandes que están por fuera son Deportivo Cali con 14 puntos en la décima casilla, Once Caldas 12 con 13 puntos.

Millonarios, prácticamente eliminado de la Liga, es 14 con solo 11 puntos, lo que lo obliga casi a hacer puntaje perfecto.

Por su parte, América de Cali es el último de la Liga con tan solo 6 puntos de 27 disputados.

