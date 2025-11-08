¡En el festival del desperdicio! Atlético Nacional le ganó 2-1 a Águilas Doradas

Atlético Nacional celebró el Festival del Hincha Verdolaga afuera del Atanasio y el Festival del Desperdicio de goles adentro.

Todos los cracks desperdiciaron, desde Alfredo Morelos, pasando por Marino Hinestroza, Matheus Uribe, Marlos Moreno hasta Juan Manuel Rengifo y Facundo Batista.

Pese a la cantidad de opciones desperdiciadas, el equipo de Diego Arias logró vencer a Águilas Doradas 2-1, lo que le sirvió para ubicarse temporalmente en la segunda casilla.

Sin embargo, dejó escapar una opción de lujo para ampliar la diferencia de goles y con ello asegurar el primer lugar de la Liga BetPlay.

El primer gol de Atlético Nacional llegó al minuto 13 y surgió luego de un error de Harrinson Mancilla de Águilas que trató de devolver el balón al portero Wuilker Fariñez pero la pelota le quedó corta.

El balón lo ganó Matheus Uribe, que picó solitario hacia el área, conduce con tranquilidad y asistió a Juan Bauzá que entró solo por el medio y con el arco a disposición abrió el marcador.

Al minuto 24 del compromiso, y luego de que el árbitro Jhon Ospina decretara penal, cobró Jorge Obregón quien pateó al centro del área pero muy levantado, desperdiciando la opción de igualar el marcador.

El empate 1-1 llegó al minuto 38 del compromiso luego de un cobro de esquina. El balón quedó flotando en el centro del área sin que ningún central reaccionara.

Pineda, sin oposición, remató al palo izquierdo del portero David Ospina y terminó vendiéndolo para dejar en tablas el compromiso al cierre de la primera parte.

El 2-1 para el verde paisa llegó al minuto 48 del compromiso luego de un potente cobro de penal de Edwin Cardona que pateó duro y a la centro derecha imposible para Fariñez.

Cardona convirtió en medio de lágrimas en un partido muy importante y especial para él, pues nada más y nada menos que lo hizo en su juego 200 con el equipo más veces campeón de Colombia.

Pero no solo eso, Cardona exhibió una camiseta con la foto de su perrito, el cuál perdió recientemente, una muerte que le ha dolido al crack verdolaga.

El resto fueron muchísimas opciones desperdiciadas y con ello un marcador muy corto para la superioridad verdolaga que se vio en el terreno.

La última fecha de los cuadrangulares la disputará Atlético Nacional contra Junior de Barranquilla y con nómina alterna, pues un gran número de jugadores se hicieron sacar la tarjeta amarilla para limpiar para cuadrangulares.

