¡Llegó la hora de la verdad! Atlético Nacional y Deportivo Cali se verán las caras hoy en el partido de ida de las semifinales de la Liga BetPlay Femenina.

Este enfrentamiento, que promete ser un choque de titanes, arranca a las 5 de la tarde en la casa del conjunto azucarero.

Con este juego se marca el inicio de un camino decisivo para ambas escuadras en su búsqueda por el título.

Las verdolagas llegan a este encuentro con un impulso tremendo, tras una destacada actuación en los cuadrangulares semifinales donde consiguieron 15 de los 18 puntos en juego.

Esta racha les da un aire de favoritas, pero saben que no pueden subestimar a su rival.

El equipo dirigido por Jorge Barreneche ha demostrado solidez y un juego colectivo que las ha posicionado como uno de los clubes más fuertes del torneo.

Por su parte, el Deportivo Cali, aunque clasificó en segundo lugar, es un peso pesado histórico en el fútbol femenino colombiano.

¡Hoy juegan las verdolagas! Atlético Nacional femenino quiere la final de la Liga

Las azucareras son conocidas por su fortaleza y experiencia en instancias decisivas, lo que las convierte en un adversario formidable.

A pesar de los números recientes de Nacional, el Cali buscará hacer valer su localía y demostrar por qué es considerado uno de los equipos más poderosos de la liga.

El duelo de hoy es mucho más que un partido de fútbol; es un choque de estilos y aspiraciones.

Mientras Nacional busca consolidar su excelente momento, el Deportivo Cali quiere reafirmar su historia y su poderío.

La llave de semifinales está abierta y cada jugada, cada gol y cada decisión serán cruciales para definir a una de las finalistas.

La capital del Valle del Cauca será el escenario de este primer capítulo de una emocionante batalla.

Por la otra llave, Independiente Santa Fe derrotó en Bogotá 1-0 a Orsomarso, picando en punta en el camino hacia la gran final.

