Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Hoy juegan las verdolagas! Atlético Nacional femenino quiere la final de la Liga

    • ¡Hoy juegan las verdolagas! Atlético Nacional femenino quiere la final de la Liga

    ¡Hoy juegan las verdolagas! Atlético Nacional femenino quiere la final de la Liga
    Atlético Nacional femenino visita en la tarde de este martes al Deportivo Cali, buscando arrancar con ventaja la llave de semifinales. Foto: Atlético Nacional FI
    Compartir:
    • ¡Hoy juegan las verdolagas! Atlético Nacional femenino quiere la final de la Liga

    Resumen: Hoy se enfrentan Atlético Nacional y Deportivo Cali en el partido de ida de las semifinales de la Liga BetPlay Femenina. El encuentro se jugará a las 5 de la tarde y se anticipa como un choque de titanes. Nacional llega con una racha ganadora, habiendo conseguido 15 de 18 puntos en los cuadrangulares, lo que lo posiciona como favorito. Por su parte, el Cali buscará defender su localía y hacer valer su experiencia en instancias decisivas, a pesar de haber clasificado en segundo lugar. Este duelo definirá a una de las finalistas, mientras que en la otra llave, Independiente Santa Fe ya tomó ventaja al derrotar a Orsomarso 1-0.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    ¡Llegó la hora de la verdad! Atlético Nacional y Deportivo Cali se verán las caras hoy en el partido de ida de las semifinales de la Liga BetPlay Femenina.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    Este enfrentamiento, que promete ser un choque de titanes, arranca a las 5 de la tarde en la casa del conjunto azucarero.

    Con este juego se marca el inicio de un camino decisivo para ambas escuadras en su búsqueda por el título.

    Las verdolagas llegan a este encuentro con un impulso tremendo, tras una destacada actuación en los cuadrangulares semifinales donde consiguieron 15 de los 18 puntos en juego.

    Esta racha les da un aire de favoritas, pero saben que no pueden subestimar a su rival.

    El equipo dirigido por Jorge Barreneche ha demostrado solidez y un juego colectivo que las ha posicionado como uno de los clubes más fuertes del torneo.

    Por su parte, el Deportivo Cali, aunque clasificó en segundo lugar, es un peso pesado histórico en el fútbol femenino colombiano.

    ¡Hoy juegan las verdolagas! Atlético Nacional femenino quiere la final de la Liga

    Las azucareras son conocidas por su fortaleza y experiencia en instancias decisivas, lo que las convierte en un adversario formidable.

    A pesar de los números recientes de Nacional, el Cali buscará hacer valer su localía y demostrar por qué es considerado uno de los equipos más poderosos de la liga.

    El duelo de hoy es mucho más que un partido de fútbol; es un choque de estilos y aspiraciones.

    Mientras Nacional busca consolidar su excelente momento, el Deportivo Cali quiere reafirmar su historia y su poderío.

    La llave de semifinales está abierta y cada jugada, cada gol y cada decisión serán cruciales para definir a una de las finalistas.

    WhatsApp Image 2025 09 01 at 5.05.31 PM

    Convocadas Atlético Naciona

    La capital del Valle del Cauca será el escenario de este primer capítulo de una emocionante batalla.

    Por la otra llave, Independiente Santa Fe derrotó en Bogotá 1-0 a Orsomarso, picando en punta en el camino hacia la gran final.

    Más noticias de la Liga BetPlay

    Noticias relacionadas

    América confirma la salida del Técnico Raimondi y quien será su reemplazo

    El DIM segundo, Atlético Nacional cuarto: Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

    Con la mira en los clásicos: La Comisión de Fútbol anuncia acciones para garantizar la seguridad en los estadios

    Con goleada arrancó la fecha 9 de la Liga: Así jugarán los equipos antioqueños

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Relajadito! Atlético Nacional anunció los convocados para visitar a Quindío por la Copa BetPlay

    ¡Relajadito! Atlético Nacional anunció los convocados para visitar a Quindío por la Copa BetPlay

    ¡A Fortaleza le tienen que ganar! EL DIM se prepara para recibir a los capitalinos por la Copa BetPlay

    ¡A Fortaleza le tienen que ganar! EL DIM se prepara para recibir a los capitalinos por la Copa BetPlay

    ¿Dedicatoria al Deportivo Cali? Chaverra y la canción que salió escuchando del estadio de Palmaseca

    ¿Dedicatoria al Deportivo Cali? Chaverra y la canción que salió escuchando del estadio de Palmaseca

    ¿El tiempo le está dando la razón? Juárez sin pelos en la lengua dijo que se sintió “irrespetado” por Atlético Nacional

    ¿El tiempo le está dando la razón? Juárez sin pelos en la lengua dijo que se sintió “irrespetado” por Atlético Nacional

    ¿Cuándo juega Atlético Nacional? Inician las semifinales de la Liga BetPlay femenina

    ¿Cuándo juega Atlético Nacional? Inician las semifinales de la Liga BetPlay femenina


    [grupos] [fixture items="7"]