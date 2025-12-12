Sebastián Villa ha vuelto a encender el radar del mercado de pases internacional, esta vez tras superar algunos inconvenientes judiciales que lo habían apartado del foco principal.

El delantero, cuyo talento es innegable, está generando gran expectativa de cara a la temporada 2026, con firmes intenciones de cambiar de club y dar un nuevo aire a su carrera.

Actualmente en Independiente Rivadavia de Argentina, su desempeño ha sido suficiente para que la directiva le ponga un precio que lo convierte en un lujo inalcanzable para la mayoría de equipos.

La cifra que Independiente Rivadavia ha establecido para la transferencia de Villa es, sencillamente, estratosférica: US$12 millones. Este valor marca un hito de tasación en el contexto del fútbol sudamericano y automáticamente lo distancia del Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

El club argentino está a la espera de recibir propuestas, principalmente de mercados con alto poder adquisitivo, ya que difícilmente las ofertas provenientes de Colombia alcanzarán este nivel.

¡Ni juntando las primas de todos los de Atlético Nacional! Estratosférico valor de Sebastián Villa para ser fichado

De hecho, los US$12 millones representan una barrera económica sin precedentes para el FPC. Aunque clubes como Millonarios, Junior, Atlético Nacional y, con dificultad, América de Cali, son reconocidos por tener cierta capacidad económica en el país, nunca en la historia del fútbol colombiano se ha realizado una transacción de esta magnitud.

En resumen, aunque el hijo de Bello, Antioquia, tiene la intención de buscar nuevos horizontes, su elevadísimo precio lo convierte en un sueño imposible para los equipos colombianos.

Sebastián Villa se proyecta hacia ligas con mayor músculo financiero, dejando claro que su futuro en 2026 estará lejos de las canchas del país que lo vio nacer, a menos que ocurra un hecho histórico en materia de inversión deportiva.

El fútbol de la MLS o el mexicano, podría ser el destino final del jugador antioqueño.

