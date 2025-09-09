Atlético Nacional volvió a los trabajos este martes después de una jornada de descanso, con el objetivo puesto en el próximo partido contra el Atlético Bucaramanga en el Atanasio Girardot.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

Bajo la dirección del técnico Javier Gandolfi, la sesión de entrenamiento se llevó a cabo con normalidad, aunque con cargas diferenciadas.

Los jugadores que tuvieron más minutos en el clásico paisa frente al DIM, como Facundo Batista, Juan Bauzá y William Tesillo, realizaron una práctica más controlada para evitar sobrecargas. El resto de la plantilla entrenó con mayor intensidad.

El club informó que dos piezas clave, Juan Manuel Zapata y Jorman Campuzano, no entrenaron con el grupo.

¡Vuelve el Rey! Atlético Nacional regresa a los entrenamientos con la mira puesta en el Bucaramanga

Ambos jugadores presentaron molestias físicas después del clásico, por lo que el cuerpo técnico decidió tomárselo con precaución.

Se espera que a lo largo de la semana se entreguen más detalles sobre la evolución de su estado físico.

Además, Matheus Uribe, César Haydar, Juan José Rosa y Andy Batioja continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

El próximo desafío para el conjunto verdolaga será el sábado, 13 de septiembre, cuando reciba al Atlético Bucaramanga en un partido crucial de cara a sus aspiraciones en la Liga.

Más noticias de Atlético Nacional