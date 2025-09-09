Minuto30
    ¡Vuelve el Rey! Atlético Nacional regresa a los entrenamientos con la mira puesta en el Bucaramanga
    Luego de un día de descanso, Atlético Nacional retomó trabajos de preparación de cara al partido contra Bucaramanga el fin de semana. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: Luego de un día de descanso, el equipo de Atlético Nacional regresó a los entrenamientos bajo la dirección de Javier Gandolfi, concentrándose en su próximo encuentro contra el Atlético Bucaramanga en el Atanasio Girardot. La sesión de entrenamiento se realizó con cargas diferenciadas, con los jugadores que participaron en el clásico paisa, como Facundo Batista y William Tesillo, practicando con menor intensidad. Por otro lado, Jorman Campuzano y Juan Manuel Zapata no se entrenaron con el equipo debido a molestias físicas, mientras que jugadores como Matheus Uribe continúan con sus procesos de recuperación. El partido contra Bucaramanga, vital para las aspiraciones del equipo en la Liga, se jugará el próximo sábado.

    Atlético Nacional volvió a los trabajos este martes después de una jornada de descanso, con el objetivo puesto en el próximo partido contra el Atlético Bucaramanga en el Atanasio Girardot.

    Bajo la dirección del técnico Javier Gandolfi, la sesión de entrenamiento se llevó a cabo con normalidad, aunque con cargas diferenciadas.

    Los jugadores que tuvieron más minutos en el clásico paisa frente al DIM, como Facundo Batista, Juan Bauzá y William Tesillo, realizaron una práctica más controlada para evitar sobrecargas. El resto de la plantilla entrenó con mayor intensidad.

    El club informó que dos piezas clave, Juan Manuel Zapata y Jorman Campuzano, no entrenaron con el grupo.

    Ambos jugadores presentaron molestias físicas después del clásico, por lo que el cuerpo técnico decidió tomárselo con precaución.

    Se espera que a lo largo de la semana se entreguen más detalles sobre la evolución de su estado físico.

    Además, Matheus Uribe, César Haydar, Juan José Rosa y Andy Batioja continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

    El próximo desafío para el conjunto verdolaga será el sábado, 13 de septiembre, cuando reciba al Atlético Bucaramanga en un partido crucial de cara a sus aspiraciones en la Liga.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

