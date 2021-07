Video: Así avanza la estadía de Atlético Nacional en Estados Unidos

Atlético Nacional no baja la guardia en sus entrenamientos, a pesar del viaje a Estados Unidos, donde intervendrá en la Florida Cup.

En un video que dio a conocer la organización del certamen, se dan detalles del arribo y la estadía del conjunto antioqueño en territorio norteamericano.

Igualmente quedó evidenciado que la intervención en esta competencia no es sinónimo de relajo, a pesar de que el torneo es de carácter amistoso.

Muy activos se les vio al entrenador Alejandro Restrepo y a sus dirigidos durante la práctica que se realizó en Estados Unidos, en víspera del partido que afrontarán en este certamen, que le servirá de paso para corregir detalles de cara a la Liga BetPlay II-2021, que ya está en marcha.

El juego entre Atlético Nacional y Millonarios está programado para este miércoles a las 7:45 de la noche.

Lea también: Nacional reveló lista de viajeros para la Florida Cup

High intensity 📈

🟢⚪️ @nacionaloficial are pushing each other to the next level ahead of their clash with Colombian rivals 🔵⚪️ @MillosFCoficial tomorrow

🎟 Get your tickets now at https://t.co/WKygTMqtYQ pic.twitter.com/2TNGMsU7hf

— Florida Cup (@Florida_Cup) July 27, 2021