¡Más Rey de Copas que nunca! Atlético Nacional derrotó al DIM y llegó a su octavo título en la competencia

Resumen: Atlético Nacional se consagró nuevamente como el Rey de Copas al vencer 1-0 a Independiente Medellín en la final de la Copa BetPlay, gracias a un potente remate de Andrés Felipe Román al minuto 11. Con este triunfo, el equipo "verdolaga" mantiene su invicto histórico en finales de este torneo, sumando su octavo título en la competición y alcanzando un impresionante total de 37 trofeos en su palmarés general, lo que lo consolida como el club más laureado del fútbol colombiano.