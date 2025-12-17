Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Más Rey de Copas que nunca! Atlético Nacional derrotó al DIM y llegó a su octavo título en la competencia

    • ¡Más Rey de Copas que nunca! Atlético Nacional derrotó al DIM y llegó a su octavo título en la competencia

    ¡Más Rey de Copas que nunca! Atlético Nacional derrotó al DIM y llegó a su octavo título en la competencia
    Atlético Nacional venció 1-0 al DIM con gol de Román, logrando su octavo título de Copa BetPlay y su trofeo 37. Foto. Atlético Nacional
    Compartir:
    • ¡Más Rey de Copas que nunca! Atlético Nacional derrotó al DIM y llegó a su octavo título en la competencia

    Resumen: Atlético Nacional se consagró nuevamente como el Rey de Copas al vencer 1-0 a Independiente Medellín en la final de la Copa BetPlay, gracias a un potente remate de Andrés Felipe Román al minuto 11. Con este triunfo, el equipo "verdolaga" mantiene su invicto histórico en finales de este torneo, sumando su octavo título en la competición y alcanzando un impresionante total de 37 trofeos en su palmarés general, lo que lo consolida como el club más laureado del fútbol colombiano.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un 1-0 fue suficiente para que Atlético Nacional se quedara con el título de la Copa BetPlay frente a su rival de patio Independiente Medellín.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    El único gol del partido llegó al minuto 11 de la primera parte luego de un soberbio erbio zapatazo de Andrés Felipe Román que en esta ocasión si fue preciso.

    ¡Más Rey de Copas que nunca! Atlético Nacional derrotó al DIM y llegó a su octavo título en la competencia

    Román metió la pelota por el palo que debía cubrir Washington Aguerre, que, ante el remate nada pudo hacer para evitar la anotación.

    El verde paisa sigue invicto en las finales de a Copa. De ocho disputadas, todas ocho las ha ganado.

    Con este nuevo trofeo, el verde paisa llega a un total de 37 en todas las competencias, lo que lo consolida cono el Rey de Copas colombiano.

    Más noticias de Atlético Nacional

    Noticias relacionadas

    ¿Otra vez a recibir el título en tanqueta? Disturbios en el Atanasio: Hinchas del DIM invadieron la cancha

    ¡Por un título muy especial! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al DIM

    ¡Los números de Atlético Nacional! El Atanasio Girardot se viste de gala para la gran final de la Copa Colombia 2025

    ¡El último partido de Marino con el verde paisa! Boca Juniors sería el nuevo equipo del extremo de Atlético Nacional

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    • Anuncio




    Lo más reciente

    ¿Otra vez a recibir el título en tanqueta? Disturbios en el Atanasio: Hinchas del DIM invadieron la cancha

    ¿Otra vez a recibir el título en tanqueta? Disturbios en el Atanasio: Hinchas del DIM invadieron la cancha

    ¡Más Rey de Copas que nunca! Atlético Nacional derrotó al DIM y llegó a su octavo título en la competencia

    ¡Más Rey de Copas que nunca! Atlético Nacional derrotó al DIM y llegó a su octavo título en la competencia

    ¡Por un título muy especial! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al DIM

    ¡Por un título muy especial! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al DIM

    ¡El rojo quiere ganarle otro título al verde! Titulares del DIM para enfrentar a Atlético Nacional

    ¡El rojo quiere ganarle otro título al verde! Titulares del DIM para enfrentar a Atlético Nacional

    ¡Los números de Atlético Nacional! El Atanasio Girardot se viste de gala para la gran final de la Copa Colombia 2025

    ¡Los números de Atlético Nacional! El Atanasio Girardot se viste de gala para la gran final de la Copa Colombia 2025


    [grupos] [fixture items="7"]