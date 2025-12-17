¡Más Rey de Copas que nunca! Atlético Nacional derrotó al DIM y llegó a su octavo título en la competencia

Resumen: Atlético Nacional se consagró nuevamente como el Rey de Copas al vencer 1-0 a Independiente Medellín en la final de la Copa BetPlay, gracias a un potente remate de Andrés Felipe Román al minuto 11. Con este triunfo, el equipo "verdolaga" mantiene su invicto histórico en finales de este torneo, sumando su octavo título en la competición y alcanzando un impresionante total de 37 trofeos en su palmarés general, lo que lo consolida como el club más laureado del fútbol colombiano.
Un 1-0 fue suficiente para que Atlético Nacional se quedara con el título de la Copa BetPlay frente a su rival de patio Independiente Medellín.
El único gol del partido llegó al minuto 11 de la primera parte luego de un soberbio erbio zapatazo de Andrés Felipe Román que en esta ocasión si fue preciso.
Román metió la pelota por el palo que debía cubrir Washington Aguerre, que, ante el remate nada pudo hacer para evitar la anotación.
El verde paisa sigue invicto en las finales de a Copa. De ocho disputadas, todas ocho las ha ganado.
Con este nuevo trofeo, el verde paisa llega a un total de 37 en todas las competencias, lo que lo consolida cono el Rey de Copas colombiano.
