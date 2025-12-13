Minuto30
    A Atlético Nacional se le perdió el gol: igualó 0-0 contra el DIM en el primer juego de la final
    Atlético Nacional y DIM empatan 0-0 en final, Washington Aguerre figura atajando siete opciones claras de gol para el 'Verdolaga'. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: Atlético Nacional e Independiente Medellín (DIM) empataron 0-0 en el primer partido de la final, dejando la serie completamente abierta. La falta de gol le pasó factura a Nacional, que desperdició siete claras oportunidades de anotar, principalmente por fallos de jugadores como Román, Sarmiento y Asprilla. La figura del encuentro fue el portero del DIM, Washington Aguerre, quien se convirtió en un muro infranqueable. Este resultado dejó a los hinchas de Nacional con un sabor a derrota, mientras que los del 'Poderoso' lo celebraron. A pesar de la frustración, el cuerpo técnico 'Verdolaga' mantiene la calma y espera lograr la victoria el próximo miércoles ante su público para conseguir el título.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Atlético Nacional y el DIM protagonizaron un vibrante, pero estéril, primer capítulo de la final al igualar 0-0.

    Este fue un compromiso marcado por la falta de puntería del equipo ‘Verdolaga’. A pesar de haber generado hasta siete opciones claras de gol, figuras como Andrés Felipe Román, Andrés Sarmiento y Dairon Asprilla se mostraron ineficaces frente al arco rival, una situación que, para la hinchada de Nacional, se siente más como una derrota que como un empate.

    El principal obstáculo para que Nacional pudiera abrir el marcador fue la actuación estelar del portero uruguayo del ‘Poderoso’, Washington Aguerre.

    El guardameta se erigió como la figura indiscutible del encuentro, atajando “de todo” y desmantelando sistemáticamente cada aproximación ofensiva de los dirigidos por Alejandro Restrepo.

    Foto: Atlético Nacional

     

    A Atlético Nacional se le perdió el gol: igualó 0-0 contra el DIM en el primer juego de la final

    Por su parte, el DIM se enfocó más en la contención, logrando generar apenas dos oportunidades claras de gol en todo el partido.

    El resultado final, un 0-0, generó sensaciones contrastantes en la capital antioqueña: mientras la afición de Atlético Nacional lamenta profundamente las oportunidades desperdiciadas, sintiendo que el equipo ha “perdido el gol”, los seguidores del DIM celebran el empate como una victoria.

    A pesar de la frustración por no haber concretado, el cuerpo técnico de Atlético Nacional, liderado por Diego Arias, mantiene la calma.

    El equipo ya piensa en el partido de vuelta, donde espera corregir la falta de eficacia goleadora.

    El juego definitivo será el miércoles, 16 de diciembre en el Atanasio Girardot, pero ahora con el DIM como local.

    Foto: Atlético Nacional

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

