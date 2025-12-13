Atlético Nacional y el DIM protagonizaron un vibrante, pero estéril, primer capítulo de la final al igualar 0-0.

Este fue un compromiso marcado por la falta de puntería del equipo ‘Verdolaga’. A pesar de haber generado hasta siete opciones claras de gol, figuras como Andrés Felipe Román, Andrés Sarmiento y Dairon Asprilla se mostraron ineficaces frente al arco rival, una situación que, para la hinchada de Nacional, se siente más como una derrota que como un empate.

El principal obstáculo para que Nacional pudiera abrir el marcador fue la actuación estelar del portero uruguayo del ‘Poderoso’, Washington Aguerre.

El guardameta se erigió como la figura indiscutible del encuentro, atajando “de todo” y desmantelando sistemáticamente cada aproximación ofensiva de los dirigidos por Alejandro Restrepo.

A Atlético Nacional se le perdió el gol: igualó 0-0 contra el DIM en el primer juego de la final

Por su parte, el DIM se enfocó más en la contención, logrando generar apenas dos oportunidades claras de gol en todo el partido.

El resultado final, un 0-0, generó sensaciones contrastantes en la capital antioqueña: mientras la afición de Atlético Nacional lamenta profundamente las oportunidades desperdiciadas, sintiendo que el equipo ha “perdido el gol”, los seguidores del DIM celebran el empate como una victoria.

A pesar de la frustración por no haber concretado, el cuerpo técnico de Atlético Nacional, liderado por Diego Arias, mantiene la calma.

El equipo ya piensa en el partido de vuelta, donde espera corregir la falta de eficacia goleadora.

El juego definitivo será el miércoles, 16 de diciembre en el Atanasio Girardot, pero ahora con el DIM como local.

