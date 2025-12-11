La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol ha puesto fin a la expectativa y reveló el equipo arbitral que tendrá la responsabilidad de impartir justicia en el partido de ida de la gran final de la Copa BetPlay DIMAYOR 2025.

El vibrante clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín ya conoce a los encargados de dirigir el primer pulso por el título.

El juez central designado para este crucial encuentro es Jairo Mayorga del departamento del Tolima.

Mayorga contará con el apoyo de Cristian Aguirre (Caldas) y Roberto Padilla (Atlántico) como asistentes de línea, mientras que Álvaro Meléndez (Magdalena) actuará como cuarto árbitro.

Atlético Nacional y el DIM ya conocen los árbitros de la final de la Copa: Dimayor lo reveló

La elección de la terna principal busca garantizar la imparcialidad y el correcto desarrollo de un juego que, por su naturaleza, siempre está cargado de pasión y tensión.

El encargado de operar la cabina del VAR será Luis Picón, perteneciente al colegio de árbitros de Antioquia, un detalle que no pasó desapercibido. Junto a él estará María Daza (Norte) en el AVAR.

La Dimayor aprovechó el anuncio para dar a conocer también los árbitros que dirigirán la final de ida de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025 entre Junior FC y Deportes Tolima.

La final de la Liga será dirigida por Carlos Betancur del departamento del Valle del Cauca, mientras para ese juego el VAR estará a cargo de Nicolás Rodríguez de Bogotá y Luis Trujillo del departamento del Valle del Cauca.

Más noticias de Deporte