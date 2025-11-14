Minuto30
    ¡Sin dramas! Pero Atlético Nacional perdió el invicto que traía Diego Arias
    Luego de 11 juegos sin perder, sumando Liga y Copa, Atlético Nacional perdió el invicto, pero va fortalecido a cuadrangulares. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: Tras la derrota por 2-1 ante Junior de Barranquilla, Atlético Nacional no solo perdió la ventaja deportiva y la posibilidad de ser cabeza de grupo, sino que también puso fin al invicto que mantenía desde la llegada del director técnico Diego Arias. Bajo su mando, el equipo había cosechado un impresionante rendimiento, ganando a numerosos rivales y empatando solo dos veces desde la derrota del 13 de septiembre, lo que se traducía en más del $87\%$ de rendimiento. A pesar de que la racha se perdió al usar Arias una nómina alterna, el equipo antioqueño ahora puede enfocarse con la plantilla principal, excepto por la baja de Andrés Sarmiento, en la exigente fase de grupos de la Liga BetPlay, donde se enfrentará a DIM, América de Cali y nuevamente a Junior.

    Atlético Nacional, con su caída frente a Junior de Barranquilla 2-1, no solo perdió la ventaja deportiva y la opción de ser cabeza de grupo, sino que también acabó con su invicto.

    Desde la llegada de Diego Arias, tras la salida del estratega Javier Gandolfi, el conjunto antioqueño no había perdido.

    Es decir, la última victoria ocurrió el 13 de septiembre cuando el equipo cayó en cancha 1-0 contra Atlético Bucaramanga y 3-0 en escritorio por alineación de 4 extranjeros.

    Desde esa época, Nacional le ganó, por Liga y Copa a Unión Magdalena, Millonarios, Once Caldas dos veces, Deportivo Cali, DIM, Llaneros, América de Cali y Águilas Doradas.

    Desde esa última derrota solo empató contra Pasto y Boyacá Chicó, es decir, marcó un promedio de más del 87 por ciento de rendimiento.

    Sin embargo, con las bajas y la nómina alterna que decidió usar Diego Arias, esa racha se perdió.

    Eso sí, no es para dramas, el verde paisa entrará fresco a la durísima fase de grupos de la Liga BetPlay.

    Con prácticamente toda la plantilla disponible, excepto por el caso de Andrés Sarmiento que, cuando estaba subiendo de nivel se lesionó y se perderá el resto de la temporada.

    El lujito de ser invicto se acabó. Ahora el verde paisa tendrá que enfocarse en el DIM, América de Cali y Junior de Barranquilla en la fase de grupos.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

