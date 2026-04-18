Atlético Nacional desmiente tajantemente a Kevin Viveros y responde punto por punto a sus acusaciones

Resumen: A través de un comunicado oficial, el club Atlético Nacional rechazó de manera categórica las recientes afirmaciones públicas realizadas por el jugador Kevin Estiben Viveros Rodallega

Minuto30.com .- A través de un comunicado oficial, el club Atlético Nacional rechazó de manera categórica las recientes afirmaciones públicas realizadas por el jugador Kevin Estiben Viveros Rodallega. La institución calificó las declaraciones como carentes de sustento y fuertemente lesivas para el buen nombre, la dignidad y la reputación del equipo.

Para hacer frente a la polémica, el cuadro verdolaga emitió cuatro precisiones fundamentales sobre las quejas del futbolista:

1. Sobre la supuesta firma de dos contratos:

Frente a la afirmación de Viveros de haber sido obligado a firmar dos contratos al llegar al club, Nacional respondió que todos sus acuerdos se realizan bajo mecanismos legales y normatividad vigente. El club aclaró que la suscripción de distintos instrumentos contractuales es una práctica habitual en la industria del fútbol, asegurando que nunca se obliga a ningún jugador a firmar documentos por fuera del marco legal.

2. Sobre la supuesta imposición de un agente FIFA:

El jugador denunció la aparición de un agente desconocido, cercano al club, que supuestamente estaría cobrando parte de su dinero. Ante esto, la institución fue enfática al señalar que no impone ni exige a sus futbolistas trabajar con representantes determinados. Nacional aclaró que cualquier vínculo con terceros pertenece exclusivamente al ámbito privado del jugador y que el club no tiene la facultad legal para suspender o congelar pagos a terceros. Además, reiteraron que todas las obligaciones económicas directas con Viveros han sido pagadas de manera íntegra y oportuna.

3. Sobre la supuesta demanda ante la FIFA:

Viveros aseguró haber demandado al equipo ante el máximo ente del fútbol mundial. Al respecto, Atlético Nacional indicó que el jugador es libre de acudir a los mecanismos institucionales que considere. Sin embargo, aclararon que hasta la fecha el club no ha recibido ninguna notificación oficial sobre dicha demanda. Asimismo, la institución advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones legales para proteger su reputación frente a estas declaraciones.

4. Sobre la falta de comunicación con la directiva:

Ante las quejas del jugador por supuestos correos y mensajes ignorados por parte del presidente y de Gustavo Fermani, el club desmintió la versión. Nacional aseguró que ha mantenido canales de comunicación abiertos, formales y constantes tanto con el jugador como con sus apoderados, atendiendo de manera oportuna todos los requerimientos presentados.

Finalmente, Atlético Nacional concluyó el comunicado reafirmando que todas sus actuaciones se rigen estrictamente por la ley y subrayó que este tipo de controversias deben tramitarse exclusivamente a través de los mecanismos legales y contractuales correspondientes.