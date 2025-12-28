Atlético Nacional desmiente deudas con Marino Hinestroza ante rumores desde Argentina

Minuto30.com .- En medio de las crecientes especulaciones que vinculan al extremo Marino Hinestroza con el club Boca Juniors, Atlético Nacional decidió romper el silencio. A través de un comunicado oficial emitido este domingo 28 de diciembre, la institución antioqueña salió al paso de los rumores que señalaban un supuesto incumplimiento de pagos hacia el jugador, lo que aparentemente estaría trabando su salida hacia el fútbol argentino.

Las versiones, que cobraron fuerza en medios del sur del continente, sugerían que la negociación se encontraba en un punto muerto debido a deudas pendientes del club “Verdolaga”. Sin embargo, desde Nacional calificaron estas informaciones como carentes de veracidad, sugiriendo un tinte malintencionado en medio de un clima hostil en Argentina hacia el talento del jugador.

“Cumplimiento absoluto”

En el documento oficial, el club más laureado de Colombia fue enfático al asegurar que sus finanzas y obligaciones laborales están al día:

“Atlético Nacional actúa con absoluto rigor en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, laborales y legales, sin mantener deudas pendientes con ningún empleado, incluyendo todos sus jugadores”, reza el comunicado.

Con esto, el equipo paisa busca blindar su reputación administrativa y desmentir cualquier obstáculo económico interno que afecte la carrera de Hinestroza.

Silencio sobre las negociaciones

Pese a la aclaración sobre los pagos, Nacional mantuvo su política de reserva frente a la transferencia. El club reiteró que no hará comentarios públicos sobre el estado de la negociación con Boca Juniors hasta que el acuerdo esté plenamente formalizado.

Este pronunciamiento llega en un momento crítico, pues en Argentina se han escuchado comentarios descalificadores contra Hinestroza, donde algunos sectores de la prensa y la hinchada “Xeneize” han cuestionado si el colombiano tiene el peso futbolístico para portar la camiseta azul y oro.

Este mercado de pases promete ser uno de los más movidos para el equipo verde de cara a la temporada 2026.

Comunicado de Atlético Nacional

COMUNICADO OFICIAL – Atlético Nacional

