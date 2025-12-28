Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Atlético Nacional desmiente deudas con Marino Hinestroza ante rumores desde Argentina

    • Atlético Nacional desmiente deudas con Marino Hinestroza ante rumores desde Argentina

    ¿Marino Hinestroza a Boca Juniors? El crack de Atlético Nacional en la órbita Xeneize
    Boca Juniors mantiene el interés por Marino Hinestroza de Atlético Nacional; su salida de Colombia parece inminente para 2026. Foto: Atléico Nacional
    Compartir:
    • Atlético Nacional desmiente deudas con Marino Hinestroza ante rumores desde Argentina

    Resumen: En medio de las crecientes especulaciones que vinculan al extremo Marino Hinestroza con el club Boca Juniors, Atlético Nacional decidió romper el silencio: No hay deudas

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En medio de las crecientes especulaciones que vinculan al extremo Marino Hinestroza con el club Boca Juniors, Atlético Nacional decidió romper el silencio. A través de un comunicado oficial emitido este domingo 28 de diciembre, la institución antioqueña salió al paso de los rumores que señalaban un supuesto incumplimiento de pagos hacia el jugador, lo que aparentemente estaría trabando su salida hacia el fútbol argentino.

    Las versiones, que cobraron fuerza en medios del sur del continente, sugerían que la negociación se encontraba en un punto muerto debido a deudas pendientes del club “Verdolaga”. Sin embargo, desde Nacional calificaron estas informaciones como carentes de veracidad, sugiriendo un tinte malintencionado en medio de un clima hostil en Argentina hacia el talento del jugador.

    “Cumplimiento absoluto”

    En el documento oficial, el club más laureado de Colombia fue enfático al asegurar que sus finanzas y obligaciones laborales están al día:

    “Atlético Nacional actúa con absoluto rigor en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, laborales y legales, sin mantener deudas pendientes con ningún empleado, incluyendo todos sus jugadores”, reza el comunicado.

    Con esto, el equipo paisa busca blindar su reputación administrativa y desmentir cualquier obstáculo económico interno que afecte la carrera de Hinestroza.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    Silencio sobre las negociaciones

    Pese a la aclaración sobre los pagos, Nacional mantuvo su política de reserva frente a la transferencia. El club reiteró que no hará comentarios públicos sobre el estado de la negociación con Boca Juniors hasta que el acuerdo esté plenamente formalizado.

    Este pronunciamiento llega en un momento crítico, pues en Argentina se han escuchado comentarios descalificadores contra Hinestroza, donde algunos sectores de la prensa y la hinchada “Xeneize” han cuestionado si el colombiano tiene el peso futbolístico para portar la camiseta azul y oro.

    Este mercado de pases promete ser uno de los más movidos para el equipo verde de cara a la temporada 2026.

    Comunicado de Atlético Nacional

    Aquí más Noticias de Atlético Nacional

    Noticias relacionadas

    Marino Hinestroza a un pasito de ser nuevo jugador del Boca Juniors

    Atlético Nacional lanza su Plan de Abonados 2026-I: Compromiso y fidelidad verdolaga

    ¿Valió la pena? Dimayor sanciona a Atlético Nacional por uso de pirotecnia en la final de Copa

    ¿Usted que opina, el verde ganó o perdió el año? Preguntamos en nuestro canal Atlético Nacional de WhatsApp

    Compartir:
    • Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.

    • Anuncio




    Lo más reciente

    Atlético Nacional desmiente deudas con Marino Hinestroza ante rumores desde Argentina

    Atlético Nacional desmiente deudas con Marino Hinestroza ante rumores desde Argentina

    Marino Hinestroza a un pasito de ser nuevo jugador del Boca Juniors

    Marino Hinestroza a un pasito de ser nuevo jugador del Boca Juniors

    Atlético Nacional lanza su Plan de Abonados 2026-I: Compromiso y fidelidad verdolaga

    Atlético Nacional lanza su Plan de Abonados 2026-I: Compromiso y fidelidad verdolaga

    ¿Valió la pena? Dimayor sanciona a Atlético Nacional por uso de pirotecnia en la final de Copa

    ¿Valió la pena? Dimayor sanciona a Atlético Nacional por uso de pirotecnia en la final de Copa

    ¿Poderosos, opinen pues, el rojo ganó o perdió el año? Preguntamos en nuestro canal de WhatsApp DIM

    ¿Poderosos, opinen pues, el rojo ganó o perdió el año? Preguntamos en nuestro canal de WhatsApp DIM


    [grupos] [fixture items="7"]