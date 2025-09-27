¡Se les acabó la rachita! Atlético Nacional, con técnico de ADN verdolaga, derrotó a Millonarios 2-0

Atlético Nacional, después de más de 8 años, volvió a derrotar a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot.

Ante un total de 38.288 espectadores en el coloso de la 74, la mejor entrada en este segundo semestre del 2025, el verde se quitó ese peso de encima y se consolida entre los 8.

El fin de la larga racha a favor del cuadro embajador, la empezó William Tesillo al minuto 53 de la segunda parte, luego de una bonita jugada elaborada desde el tiro de esquina, para el 1-0.

Cardona, esta vez no cobró al área, sino que aprovechó la distracción que generó Marino Hinestroza por la banda derecha.

Entre los defensa Marino se metió al área, puso el balón atrás a Camilo Cándido que no la pudo controlar.

Sin embargo, el balón le quedó a William Tesillo que ingresó desde atrás, cazó la pelota que quedó flotando y la mandó al palo izquierdo de Diego Novoa.

El segundo gol del compromiso llegó desde la instancia del tiro penal, luego de la falta decretada por el árbitro del compromiso.

El encargado de ejecutar fue Jorman Campuzano, que con potencia engañó al portero azul Diego Novoa, que se tiró a la izquierda, mientras el balón se fue a centro tirando hacia la derecha.

Con esta victoria, Atlético Nacional es parcialmente cuatro en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025.

Atlético Nacional ahora se prepara para el partido por la fecha 14, contra Boyacá Chicó en Tunja, el domingo 5 de octubre.

