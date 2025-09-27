Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Se les acabó la rachita! Atlético Nacional, con técnico de ADN verdolaga, derrotó a Millonarios 2-0

    • ¡Se les acabó la rachita! Atlético Nacional, con técnico de ADN verdolaga, derrotó a Millonarios 2-0

    ¡Se les acabó la rachita! Atlético Nacional, con técnico de ADN verdolaga, derrotó a Millonarios
    Después de más de 7 años, por fin y con técnico interino, Atlético Nacional derrotó a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot. Foto: Atlético Nacional
    Compartir:

    • Atlético Nacional, después de más de 8 años, volvió a derrotar a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    Ante un total de 38.288 espectadores en el coloso de la 74, la mejor entrada en este segundo semestre del 2025, el verde se quitó ese peso de encima y se consolida entre los 8.

    El fin de la larga racha a favor del cuadro embajador, la empezó William Tesillo al minuto 53 de la segunda parte, luego de una bonita jugada elaborada desde el tiro de esquina, para el 1-0.

    4 Final Nacional 3

    Cardona, esta vez no cobró al área, sino que aprovechó la distracción que generó Marino Hinestroza por la banda derecha.

    Entre los defensa Marino se metió al área, puso el balón atrás a Camilo Cándido que no la pudo controlar.

    4 Final Nacional 4

    ¡Se les acabó la rachita! Atlético Nacional, con técnico de ADN verdolaga, derrotó a Millonarios 2-0

    Sin embargo, el balón le quedó a William Tesillo que ingresó desde atrás, cazó la pelota que quedó flotando y la mandó al palo izquierdo de Diego Novoa.

    El segundo gol del compromiso llegó desde la instancia del tiro penal, luego de la falta decretada por el árbitro del compromiso.

    El encargado de ejecutar fue Jorman Campuzano, que con potencia engañó al portero azul Diego Novoa, que se tiró a la izquierda, mientras el balón se fue a centro tirando hacia la derecha.

    4 Final Nacional 2

    Con esta victoria, Atlético Nacional es parcialmente cuatro en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025.

    Atlético Nacional ahora se prepara para el partido por la fecha 14, contra Boyacá Chicó en Tunja, el domingo 5 de octubre.

    Más noticias de Atlético Nacional

    Noticias relacionadas

    ¡Esta noche, tienen que ganar! Titulares de Atlético Nacional para recibir a Millonarios

    ¡Noche de clásico en el Atanasio Girardot! Atlético Nacional recibe a Millonarios

    Con anotaciones de los divorciados con el gol, Cardona y Román, Atlético Nacional ganó en Santa Marta 1-2

    Titulares de Atlético Nacional para visitar a Unión Magdalena

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Se les acabó la rachita! Atlético Nacional, con técnico de ADN verdolaga, derrotó a Millonarios 2-0

    ¡Se les acabó la rachita! Atlético Nacional, con técnico de ADN verdolaga, derrotó a Millonarios 2-0

    ¡El equipo de las remontadas, lo volvió a hacer! DIM derrotó 3-2 al Tolima

    ¡El equipo de las remontadas, lo volvió a hacer! DIM derrotó 3-2 al Tolima

    ¡Esta noche, tienen que ganar! Titulares de Atlético Nacional para recibir a Millonarios

    ¡Esta noche, tienen que ganar! Titulares de Atlético Nacional para recibir a Millonarios

    ¡Con Brayan León inicialista! Titulares del DIM para visitar al Tolima

    ¡Con Brayan León inicialista! Titulares del DIM para visitar al Tolima

    ¡El DIM quiere la punta! EL ‘Poderoso’ visita a Tolima buscando una victoria que lo suba en la tabla de la Liga

    ¡El DIM quiere la punta! EL ‘Poderoso’ visita a Tolima buscando una victoria que lo suba en la tabla de la Liga


    [grupos] [fixture items="7"]