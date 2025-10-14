¡Listos para el duelo de verdes! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al Deportivo Cali

Resumen: Esta noche, el Atlético Nacional, posicionado en el quinto lugar de la Liga Betplay II-2025, se enfrenta al Deportivo Cali, que ocupa la novena casilla, en el estadio Atanasio Girardot por la fecha 15, un partido crucial para ambos equipos: Nacional busca mantenerse en la parte alta de la tabla, mientras que Cali lucha por ingresar a los ocho clasificados. El técnico del equipo paisa, Diego Arias, ha dispuesto una formación titular con Luis Marquínez en el arco, Juan José Arias y William Tesillo como centrales, Camilo Cándido y Cristian Uribe en los laterales, Jorman Campuzano y Matheus Uribe en el mediocampo, Edwin Cardona como enganche, Marino Hinestroza y Andrés Sarmiento en los extremos, y Alfredo Morelos en la delantera, para el encuentro que comenzará a las 7:30 p.m.
Atlético Nacional en la quinta casilla y Deportivo Cali en la novena casilla, se enfrentan esta noche en el estadio Atanasio Girardot.
El compromiso será válido por la fecha 15 de la Liga Betplay II-2025 y enfrenta a los equipos con realidades distintas.
Para recibir al Cali, Diego Arias, técnico del verde paisa, anunció los titulares con los que el equipo recibirá a los dirigidos por Alberto Gamero.
El verde paisa formará con Luis Marquínez en el arco y los centrales Juan José Arias y William Tesillo.
Los laterales serán Camilo Cándido y Cristian Uribe, mientras en la zona de volantes estarán Jorman Campuzano y Matheus Uribe.
Más adelantado Arias formará con Edwin Cardona para alimentar con su juego al extremo por derecha Marino Hinestroza y por izquierda a Andrés Sarmiento.
En punta, el estratega ubicó a Alfredo Morelos Ese será un juego en el que los tres puntos son vitales.
Por un lado Atlético Nacional los necesita para mantenerse en la parte alta y por el otro el Deportivo Cali los busca para tratar de meterse entre los ocho.
El juego, en el estadio Atanasio Girardot, se disputará desde las 7:30 de la noche de este martes, 14 de octubre.
