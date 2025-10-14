Minuto30
    ¡Listos para el duelo de verdes! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al Deportivo Cali
    Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, anunció los titulares con los que el verde paisa recibirá al Deportivo Cali. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: Esta noche, el Atlético Nacional, posicionado en el quinto lugar de la Liga Betplay II-2025, se enfrenta al Deportivo Cali, que ocupa la novena casilla, en el estadio Atanasio Girardot por la fecha 15, un partido crucial para ambos equipos: Nacional busca mantenerse en la parte alta de la tabla, mientras que Cali lucha por ingresar a los ocho clasificados. El técnico del equipo paisa, Diego Arias, ha dispuesto una formación titular con Luis Marquínez en el arco, Juan José Arias y William Tesillo como centrales, Camilo Cándido y Cristian Uribe en los laterales, Jorman Campuzano y Matheus Uribe en el mediocampo, Edwin Cardona como enganche, Marino Hinestroza y Andrés Sarmiento en los extremos, y Alfredo Morelos en la delantera, para el encuentro que comenzará a las 7:30 p.m.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Atlético Nacional en la quinta casilla y Deportivo Cali en la novena casilla, se enfrentan esta noche en el estadio Atanasio Girardot.

    El compromiso será válido por la fecha 15 de la Liga Betplay II-2025 y enfrenta a los equipos con realidades distintas.

    Para recibir al Cali, Diego Arias, técnico del verde paisa, anunció los titulares con los que el equipo recibirá a los dirigidos por Alberto Gamero.

    El verde paisa formará con Luis Marquínez en el arco y los centrales Juan José Arias y William Tesillo.

    Los laterales serán Camilo Cándido y Cristian Uribe, mientras en la zona de volantes estarán Jorman Campuzano y Matheus Uribe.

    Más adelantado Arias formará con Edwin Cardona para alimentar con su juego al extremo por derecha Marino Hinestroza y por izquierda a Andrés Sarmiento.

    En punta, el estratega ubicó a Alfredo Morelos Ese será un juego en el que los tres puntos son vitales.

    Por un lado Atlético Nacional los necesita para mantenerse en la parte alta y por el otro el Deportivo Cali los busca para tratar de meterse entre los ocho.

    El juego, en el estadio Atanasio Girardot, se disputará desde las 7:30 de la noche de este martes, 14 de octubre.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

