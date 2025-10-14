Atlético Nacional en la quinta casilla y Deportivo Cali en la novena casilla, se enfrentan esta noche en el estadio Atanasio Girardot.

El compromiso será válido por la fecha 15 de la Liga Betplay II-2025 y enfrenta a los equipos con realidades distintas.

Para recibir al Cali, Diego Arias, técnico del verde paisa, anunció los titulares con los que el equipo recibirá a los dirigidos por Alberto Gamero.

El verde paisa formará con Luis Marquínez en el arco y los centrales Juan José Arias y William Tesillo.

¡Listos para el duelo de verdes! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al Deportivo Cali

Los laterales serán Camilo Cándido y Cristian Uribe, mientras en la zona de volantes estarán Jorman Campuzano y Matheus Uribe.

Más adelantado Arias formará con Edwin Cardona para alimentar con su juego al extremo por derecha Marino Hinestroza y por izquierda a Andrés Sarmiento.

En punta, el estratega ubicó a Alfredo Morelos Ese será un juego en el que los tres puntos son vitales.

Por un lado Atlético Nacional los necesita para mantenerse en la parte alta y por el otro el Deportivo Cali los busca para tratar de meterse entre los ocho.

El juego, en el estadio Atanasio Girardot, se disputará desde las 7:30 de la noche de este martes, 14 de octubre.

El 1️⃣1️⃣ para el juego de hoy #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/JHw7OmAWpJ — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 14, 2025

