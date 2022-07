in

Atlético Nacional por estos días estaba disfrutando de unas cortas vacaciones tras el título de la Liga Betplay I, pero este martes, 5 de julio, el equipo regresó a entrenamientos en donde solo se observó a un grupo limitado de jugadores realizando las actividades físicas.

A pesar de que se había dicho que los verdes regresarían en dos tandas, por lo que ayer volvieron los jugadores que no tuvieron mucha continuidad en el pasado torneo y por eso no se vieron caras como la de Dorlan Pabón, Andrés Felipe Andrade, Giovanni Moreno, Jarlan Barrera, entre otros; un fuerte rumor se despertó en la mañana de este miércoles en las redes sociales, en donde aseguran que Nacional no le renovará el contrato a Gio.

La cuenta de Twitter ‘Humo Verdolaga’ publicó: “Deje su mensaje a @nacionaloficial por la no renovación de GIO MORENO”, inmediatamente los hinchas verdolagas llenaron la publicación de comentarios en donde la mayoría están en desacuerdo con la posible decisión del club antioqueño.

“¿Le están cobrando las verdades que dijo en público?”, “Será que habló de más en la rueda de prensa?”, “Horrible, el mago merece 1 año mas”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas.

Lo cierto es que la otra tanda de jugadores regresará a entrenamientos este jueves, 7 de julio, en donde se espera lleguen las figuras del primer semestre y aquellos futbolistas que tienen una carga física bastante notoria.

Los jugadores que aún se encuentran en descanso, lo más probable es que no estén para el primer partido de la Liga Betplay II que se jugará el próximo domingo, 10 de julio, ante Cortuluá, ese encuentro podría contar con una nómina mixta, en donde se le daría rodaje a suplentes y jóvenes.

Hasta el momento, Atlético Nacional no ha hecho oficial nada que tenga que ver con Gio Moreno, por lo que la hinchada se encuentra a la expectativa.