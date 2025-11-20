¿Van a hacer falta? Bajas de Atlético Nacional para el juego contra América de Cali

Resumen: El Atlético Nacional enfrenta el inicio de los cuadrangulares semifinales contra el América de Cali con importantes bajas por lesión, siendo la más sensible la del extremo Andrés Sarmiento, quien sufrió una lesión muscular en el muslo derecho que lo dejará fuera por el resto de la temporada (entre 4 y 6 semanas). A esto se suma la ausencia del lateral Joan Castro por una tendinopatía de Aquiles izquierdo, mientras que el defensor Juan José Arias se encuentra en fase de readaptación de campo. A pesar de estas bajas, el resto de la plantilla está a disposición del técnico.
Atlético Nacional confirmó el grupo de jugadores lesionados que son bajas para el primer partido de los cuadrangulares, frente a América de Cali.
De acuerdo con el reporte médico de Atlético Nacional, Andrés Sarmiento, es la baja más sensible del equipo.
El extremo por izquierda, registró una lesión muscular del bíceps femoral del muslo derecho.
La incapacidad de Sarmiento está proyectada a por lo menos 4 semanas, que podrían extenderse a 6 semanas, es decir, se pierde el resto de la temporada.
Por su parte, Juan José Arias, ya se encuentra en readaptación de campo, esperando ponerse a punto para ser tenido en cuenta por el estratega Diego Arias.
Finalmente, se confirmó que Joan Castro, registró una tendinopatía de aquiles izquierdo, lo que también lo deja sin debut en cuadrangulares.
El reporte médico de Atlético Nacional no fue claro en establecer hasta cuando será la ausencia del lateral que oficia como suplente de Andrés Felipe Román.
El resto de la plantilla, por fortuna para el equipo más veces ganador, se encuentra a disposición de Diego Arias.
