Atlético Nacional confirmó el grupo de jugadores lesionados que son bajas para el primer partido de los cuadrangulares, frente a América de Cali.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

De acuerdo con el reporte médico de Atlético Nacional, Andrés Sarmiento, es la baja más sensible del equipo.

El extremo por izquierda, registró una lesión muscular del bíceps femoral del muslo derecho.

La incapacidad de Sarmiento está proyectada a por lo menos 4 semanas, que podrían extenderse a 6 semanas, es decir, se pierde el resto de la temporada.

¿Van a hacer falta? Bajas de Atlético Nacional para el juego contra América de Cali

Por su parte, Juan José Arias, ya se encuentra en readaptación de campo, esperando ponerse a punto para ser tenido en cuenta por el estratega Diego Arias.

Finalmente, se confirmó que Joan Castro, registró una tendinopatía de aquiles izquierdo, lo que también lo deja sin debut en cuadrangulares.

El reporte médico de Atlético Nacional no fue claro en establecer hasta cuando será la ausencia del lateral que oficia como suplente de Andrés Felipe Román.

El resto de la plantilla, por fortuna para el equipo más veces ganador, se encuentra a disposición de Diego Arias.

Más noticias de Atlético Nacional