Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¿Van a hacer falta? Bajas de Atlético Nacional para el juego contra América de Cali

    • ¿Van a hacer falta? Bajas de Atlético Nacional para el juego contra América de Cali

    Bajas de Atlético Nacional contra América de Cali
    Atlético Nacional entregó reporte médico con los jugadores lesionados previo al clásico contra América de Cali. Foto: Atlético Nacional
    Compartir:
    • ¿Van a hacer falta? Bajas de Atlético Nacional para el juego contra América de Cali

    Resumen: El Atlético Nacional enfrenta el inicio de los cuadrangulares semifinales contra el América de Cali con importantes bajas por lesión, siendo la más sensible la del extremo Andrés Sarmiento, quien sufrió una lesión muscular en el muslo derecho que lo dejará fuera por el resto de la temporada (entre 4 y 6 semanas). A esto se suma la ausencia del lateral Joan Castro por una tendinopatía de Aquiles izquierdo, mientras que el defensor Juan José Arias se encuentra en fase de readaptación de campo. A pesar de estas bajas, el resto de la plantilla está a disposición del técnico.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Atlético Nacional confirmó el grupo de jugadores lesionados que son bajas para el primer partido de los cuadrangulares, frente a América de Cali.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    De acuerdo con el reporte médico de Atlético Nacional, Andrés Sarmiento, es la baja más sensible del equipo.

    El extremo por izquierda, registró una lesión muscular del bíceps femoral del muslo derecho.

    La incapacidad de Sarmiento está proyectada a por lo menos 4 semanas, que podrían extenderse a 6 semanas, es decir, se pierde el resto de la temporada.

    ¿Van a hacer falta? Bajas de Atlético Nacional para el juego contra América de Cali

    Por su parte, Juan José Arias, ya se encuentra en readaptación de campo, esperando ponerse a punto para ser tenido en cuenta por el estratega Diego Arias.

    Finalmente, se confirmó que Joan Castro, registró una tendinopatía de aquiles izquierdo, lo que también lo deja sin debut en cuadrangulares.

    El reporte médico de Atlético Nacional no fue claro en establecer hasta cuando será la ausencia del lateral que oficia como suplente de Andrés Felipe Román.

    El resto de la plantilla, por fortuna para el equipo más veces ganador, se encuentra a disposición de Diego Arias.

    Bajas de Atlético Nacional

    Más noticias de Atlético Nacional

    Noticias relacionadas

    ¡El diablo no asusta! Atlético Nacional va por una nueva goleada contra América de Cali

    ¡Los verdolagas no defraudan! Ya son miles los hinchas de Atlético Nacional asegurados para la fase de cuadrangulares

    ¡Morelos aprendió la lección! Esta vez no se dejó picar la lengua

    «La Estación Deportiva» tomó acciones contra su periodista por ataque verbal a Morelos en la zona mixta

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¿Iker Blanco o Éder Chaux? Quién debe ser el reemplazo de Washington Aguerre en el DIM

    ¿Iker Blanco o Éder Chaux? Quién debe ser el reemplazo de Washington Aguerre en el DIM

    ¡El diablo no asusta! Atlético Nacional va por una nueva goleada contra América de Cali

    ¡El diablo no asusta! Atlético Nacional va por una nueva goleada contra América de Cali

    ¿Van a hacer falta? Bajas de Atlético Nacional para el juego contra América de Cali

    ¿Van a hacer falta? Bajas de Atlético Nacional para el juego contra América de Cali

    ¡Urgente, recomienden algo mejor que la Ruda! Máxima preocupación en el DIM tras la lesión de Aguerre

    ¡Urgente, recomienden algo mejor que la Ruda! Máxima preocupación en el DIM tras la lesión de Aguerre

    ¡Un tiburón poderoso! El DIM cayó 1-0 frente a Junior

    ¡Un tiburón poderoso! El DIM cayó 1-0 frente a Junior


    [grupos] [fixture items="7"]