Atlético Nacional recibe a Alianza con el regreso de David Ospina y sus mejores figuras este sábado en el Atanasio Girardot. Foto: Atlético Nacional

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El técnico Diego Arias definió la convocatoria de Atlético Nacional para enfrentar a Alianza este sábado 21 de febrero en el Atanasio Girardot, destacando como principal novedad el regreso de David Ospina tras superar su lesión. La lista de citados para esta octava fecha de la Liga BetPlay combina experiencia y nombres de peso, incluyendo a figuras como Matheus Uribe, Edwin Cardona y "Chicho" Arango, con el objetivo de asegurar los tres puntos como locales a partir de las 6:20 p. m.

Atlético Nacional confirmó los convocados para recibir a Alianza

Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, confirmó el grupo de convocados con los que recibirá a Alianza por la fecha 8 de la Liga BetPlay.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

Una de las principales novedades es el regreso a la lista de concentrados de David Ospina, el guardameta que se lesionó tras el partido amistoso contra el Inter Miami.

Para el juego, el estratega llamó a los guardametas David Ospina y Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo.

Los defensas convocados son defensas Parra, Simón García, César Haydar, Samuel Velásquez, Andrés Felipe Román y Milton Casco.

Atlético Nacional confirmó los convocados para recibir a Alianza

Los volantes convocados son Elkin Rivero, Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Matías Lozano, Juan Manuel Rengifo y Edwin Cardona.

Finalmente los delanteros Nicolás Rodríguez, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno, Dairon Asprilla, Cristian ‘Chicho’ Arango y Alfredo Morelos.

El compromiso se disputará en el estadio Atanasio Girardot este sábado, 21 de febrero, desde las 6:20 de la tarde.

Más noticias de Atlético Nacional