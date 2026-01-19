Menú Últimas noticias
    ¡Rumbo a Europa! Atlético Nacional confirma el traspaso de Mary José Álvarez al Olympique de Marsella

    Atlético Nacional transfiere a la jugadora Mary José Álvarez al Olympique de Marsella tras destacar por su gran talento y entrega

    Publicado por: Alejandro Rincón

    ¡Rumbo a Europa! Atlético Nacional confirma el traspaso de Mary José Álvarez al Olympique de Marsella
    Atlético Nacional transfiere a la jugadora Mary José Álvarez al Olympique de Marsella tras destacar por su gran talento y entrega. Foto: Atlético Nacional FI
    ¡Rumbo a Europa! Atlético Nacional confirma el traspaso de Mary José Álvarez al Olympique de Marsella

    Resumen: Atlético Nacional oficializó el traspaso de la defensora Mary José Álvarez al Olympique de Marsella, destacando su talento y entrega durante su paso por el equipo antioqueño. Mientras el club le deseó éxitos en su nuevo reto europeo y le recordó que "esta siempre será su casa", la jugadora se despidió con gratitud resaltando la grandeza de la institución tanto dentro como fuera de la cancha

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Atlético Nacional oficializó la transferencia de la defensora Mary José Álvarez al Olympique de Marsella de Francia, marcando un hito importante en su carrera profesional.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    A través de un comunicado oficial, el club antioqueño expresó su gratitud por el compromiso mostrado por la jugadora durante su etapa con el equipo.

    El verde señaló que “Agradecemos los servicios prestados a esta institución y le deseamos éxitos en su nuevo proyecto deportivo”.

    La futbolista, referente de la zaga “verdolaga”, se despidió con emotivas palabras que resaltan el vínculo afectivo con la institución que la impulsó hacia el fútbol europeo.

    “Atlético Nacional es grandeza y no solamente dentro del campo, sino fuera de él”, afirmó la crack.

    ¡Rumbo a Europa! Atlético Nacional confirma el traspaso de Mary José Álvarez al Olympique de Marsella

    La jugadora reconoció el crecimiento integral que vivió defendiendo los colores del equipo más laureado de Colombia antes de emprender este reto en la liga francesa.

    Por su parte, el club cerró el anuncio con un mensaje cargado de cariño y reconocimiento hacia el talento de la jugadora.

    “Gracias Mary, por representar esa grandeza con tu talento, entrega y amor por nuestro club. Esta siempre será tu casa”, escribió la institución en sus canales oficiales.

    Sin duda, se trata de la reafirmación de que las puertas de la sede de Guarne siempre estarán abiertas para una de sus figuras más queridas.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


