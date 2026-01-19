¡Rumbo a Europa! Atlético Nacional confirma el traspaso de Mary José Álvarez al Olympique de Marsella

Atlético Nacional transfiere a la jugadora Mary José Álvarez al Olympique de Marsella tras destacar por su gran talento y entrega. Foto: Atlético Nacional FI

Atlético Nacional oficializó la transferencia de la defensora Mary José Álvarez al Olympique de Marsella de Francia, marcando un hito importante en su carrera profesional.

A través de un comunicado oficial, el club antioqueño expresó su gratitud por el compromiso mostrado por la jugadora durante su etapa con el equipo.

El verde señaló que “Agradecemos los servicios prestados a esta institución y le deseamos éxitos en su nuevo proyecto deportivo”.

La futbolista, referente de la zaga “verdolaga”, se despidió con emotivas palabras que resaltan el vínculo afectivo con la institución que la impulsó hacia el fútbol europeo.

“Atlético Nacional es grandeza y no solamente dentro del campo, sino fuera de él”, afirmó la crack.

La jugadora reconoció el crecimiento integral que vivió defendiendo los colores del equipo más laureado de Colombia antes de emprender este reto en la liga francesa.

Por su parte, el club cerró el anuncio con un mensaje cargado de cariño y reconocimiento hacia el talento de la jugadora.

“Gracias Mary, por representar esa grandeza con tu talento, entrega y amor por nuestro club. Esta siempre será tu casa”, escribió la institución en sus canales oficiales.

Sin duda, se trata de la reafirmación de que las puertas de la sede de Guarne siempre estarán abiertas para una de sus figuras más queridas.

“Atlético Nacional es grandeza y no solamente dentro del campo, sino fuera de él”. Gracias Mary, por representar esa grandeza, con tu talento, entrega y amor por nuestro club. Esta siempre será tu casa ⚔️ Mira el video completo en YouTube: https://t.co/64bjI4Q8Ip pic.twitter.com/YNSsJ09dIX — Atlético Nacional Femenino (@naloficialfem) January 19, 2026

