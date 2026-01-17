Atlético Nacional confirma las bajas de Juan José Arias y Jorman Campuzano para el debut de temporada ante Boyacá Chico. Foto: Atlético Nacional

Resumen: Atlético Nacional enfrentará su debut ante Boyacá Chicó con dos bajas significativas debido a problemas físicos en su plantilla. El defensor Juan José Arias padece una pubalgia cuya recuperación es incierta y dependerá de su evolución clínica, mientras que el volante Jorman Campuzano sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo. Aunque la ausencia de Campuzano afecta directamente el esquema táctico del mediocampo, su pronóstico es más favorable, ya que se espera que inicie trabajos de readaptación en campo este 20 de enero.

Atlético Nacional confirma bajas sensibles para el debut ante Boyacá Chicó

A pocas horas del pitazo inicial en el duelo frente a Boyacá Chicó, el cuerpo médico de Atlético Nacional ha encendido las alarmas tras publicar el reporte oficial sobre el estado físico de su plantilla.

El equipo antioqueño no podrá contar con dos figuras fundamentales para este primer compromiso de la temporada.

El informe detalla situaciones clínicas distintas para ambos jugadores, lo que condicionará el esquema táctico del entrenador para el próximo encuentro.

El defensor, Juan José Arias, padece una osteopatía dinámica del pubis, conocida popularmente como pubalgia.

Según el club, su proceso de recuperación no tiene una fecha fija, ya que el retorno a las canchas dependerá estrictamente de cómo evolucione su lesión en las próximas semanas.

Por su parte el experimentado volante Jorman Campuzano, presenta una lesión muscular en el bíceps femoral de su muslo izquierdo.

Esta baja es particularmente sensible para el mediocampo ‘verdolaga’. A diferencia del caso de Arias, el panorama para Campuzano parece estar más definido.

El cuerpo médico informó que el jugador iniciará su fase de readaptación en campo este 20 de enero, lo que sugiere que su regreso a la competición podría darse en el corto plazo, dependiendo de su respuesta a las cargas de trabajo físico.

