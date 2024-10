¿Hay que preocuparse? Atlético Nacional cayó en juego amistoso contra Once Caldas

Resumen: Atlético Nacional pierde en amistoso contra Once Caldas y deja dudas en la pretemporada El 'verde paisa' cayó por la mínima diferencia ante el 'blanco blanco' en el estadio Palogrande. El equipo de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez no mostró un buen nivel y generó preocupación entre los hinchas. A pesar de las incorporaciones de jugadores como Jorman Campuzano, Edwin Cardona y William Tesillo, el equipo aún no se consolida. Atlético Nacional ya suma 5 semanas de pretemporada y aún no encuentra su mejor forma.