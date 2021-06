Atlético Nacional pierde caso Fernando Uribe con Cortuluá

Atlético Nacional tendrá que pagarle a Cortuluá una millonaria cifra, de cuenta del litigio que desde hace varios años tiene con este equipo, por el tema Fernando Uribe.

Según el Tribunal Federal de Suiza el equipo ‘Verdolaga’ tendrá que pagar cinco millones de dólares, los costos judiciales y los intereses.

Este tribunal tumbó el fallo que meses atrás había emitido el TAS, en el que el equipo antioqueño había salido bien librado.

Dado que el litigio entre Atlético Nacional y Cortuluá viene desde el 2014, los intereses serían cuantiosos, por lo que Nacional tendrá que pagarle al equipo vallecaucano un cifra cercana a los seis millones de dólares.

En el club antioqueño aún no se han pronunciado al respecto, pero es evidente que mientras no cancele este monto no podrá contratar jugadores ni realizar ningún tipo de negociación.

