¿Otra vez norte vacía? Atlético Nacional tiene en venta la boletería para la final de la Copa contra el DIM

Resumen: Medellín se prepara para la Final de la Copa que enfrentará a Atlético Nacional contra su rival de patio este sábado 13 de diciembre a las 5:00 P.M. en el Estadio Atanasio Girardot, con boletería aún disponible en la mayoría de las localidades, oscilando entre los $86.700 y $398.000, aunque la Tribuna Sur para hinchas de Nacional ya está agotada. Se han establecido zonas específicas para cada afición (Oriental para Nacional y Norte para el DIM, mientras Occidental es mixta sin barras) y rigurosas medidas de seguridad que incluyen requisitos de edad para menores (a partir de 2 años en Occidental, 5 en Oriental y 14 en Norte/Sur), la obligatoriedad de presentar la cédula y la prohibición de ingresar diversos elementos, con un llamado enfático de las autoridades a disfrutar del clásico en paz.
La capital antioqueña vive una jornada de intensa expectativa ante la inminente Final de la Copa, un clásico crucial que enfrentará a Atlético Nacional contra su rival de patio.
La boletería para este esperado juego se encuentra disponible para el público. Los valores oscilan desde los $86.700 en las tribunas Norte Visitantes y Gramilla (Movilidad Reducida), hasta los $398.000 en la exclusiva tribuna Platea.
Las localidades de Occidental Alta ($261.500), Occidental Baja ($239.000), Oriental Alta ($147.500) y Oriental Baja ($133.500) completan la oferta.
La única localidad que se encuentra agotada, es la tribuna Sur, exclusiva para hinchas del verde paisa.
En cuanto a la distribución de la afición, las autoridades han establecido zonas específicas para garantizar el orden.
La Tribuna Oriental será exclusiva para hinchas de Nacional, incluyendo abonados de norte u oriental.
La Tribuna Occidental estará habilitada para ambas hinchadas, pero con la restricción de ingreso de barras.
Para los seguidores del DIM, la Tribuna Norte es la zona exclusiva, y la boletería debe adquirirse a través de tribunaturinaverde.com.
Las autoridades han hecho un enfático llamado a la afición para disfrutar de la jornada en paz y acatar las normas de ingreso.
Para el juego se establecieron requisitos de edad para menores: en Occidental se permite el ingreso a mayores de 2 años; en Oriental, a mayores de 5 años; y en las tribunas Norte y Sur, a mayores de 14 años.
Todo niño, independientemente de la edad, debe pagar ingreso y estar acompañado por un adulto con abono o boleta.
Además, se recuerda la prohibición de ingresar elementos como maletas o bolsos grandes, sombrillas con punta metálica, alimentos, bebidas, armas, correas con hebillas metálicas y láseres.
Se exigirá la presentación de la cédula de identidad a todo aficionado, quien deberá retirarse gorra o capucha para ser identificado por las cámaras de seguridad.
Finalmente, se han dispuesto accesos especiales para las Personas con Movilidad Reducida.
Estos podrán ingresar al estadio por puntos específicos: frente al Centro Comercial Obelisco, entre el Coliseo de Baloncesto y el Estadio de Atletismo, y por la Estación Estadio del Metro.
El electrizante encuentro se disputará este próximo sábado 13 de diciembre a las 5:00 P.M. en el Estadio Atanasio Girardot.
