    ¿Otra vez norte vacía? Atlético Nacional tiene en venta la boletería para la final de la Copa contra el DIM
    Clásico Paisa: Atlético Nacional y DIM se enfrentan este sábado en el Atanasio Girardot por la gran final de la Copa, con boletería en venta. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: Medellín se prepara para la Final de la Copa que enfrentará a Atlético Nacional contra su rival de patio este sábado 13 de diciembre a las 5:00 P.M. en el Estadio Atanasio Girardot, con boletería aún disponible en la mayoría de las localidades, oscilando entre los $86.700 y $398.000, aunque la Tribuna Sur para hinchas de Nacional ya está agotada. Se han establecido zonas específicas para cada afición (Oriental para Nacional y Norte para el DIM, mientras Occidental es mixta sin barras) y rigurosas medidas de seguridad que incluyen requisitos de edad para menores (a partir de 2 años en Occidental, 5 en Oriental y 14 en Norte/Sur), la obligatoriedad de presentar la cédula y la prohibición de ingresar diversos elementos, con un llamado enfático de las autoridades a disfrutar del clásico en paz.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La capital antioqueña vive una jornada de intensa expectativa ante la inminente Final de la Copa, un clásico crucial que enfrentará a Atlético Nacional contra su rival de patio.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    La boletería para este esperado juego se encuentra disponible para el público. Los valores oscilan desde los $86.700 en las tribunas Norte Visitantes y Gramilla (Movilidad Reducida), hasta los $398.000 en la exclusiva tribuna Platea.

    Las localidades de Occidental Alta ($261.500), Occidental Baja ($239.000), Oriental Alta ($147.500) y Oriental Baja ($133.500) completan la oferta.

    La única localidad que se encuentra agotada, es la tribuna Sur, exclusiva para hinchas del verde paisa.

    En cuanto a la distribución de la afición, las autoridades han establecido zonas específicas para garantizar el orden.

    La Tribuna Oriental será exclusiva para hinchas de Nacional, incluyendo abonados de norte u oriental.

    La Tribuna Occidental estará habilitada para ambas hinchadas, pero con la restricción de ingreso de barras.

    Para los seguidores del DIM, la Tribuna Norte es la zona exclusiva, y la boletería debe adquirirse a través de tribunaturinaverde.com.

    Las autoridades han hecho un enfático llamado a la afición para disfrutar de la jornada en paz y acatar las normas de ingreso.

    Para el juego se establecieron requisitos de edad para menores: en Occidental se permite el ingreso a mayores de 2 años; en Oriental, a mayores de 5 años; y en las tribunas Norte y Sur, a mayores de 14 años.

    Todo niño, independientemente de la edad, debe pagar ingreso y estar acompañado por un adulto con abono o boleta.

    Además, se recuerda la prohibición de ingresar elementos como maletas o bolsos grandes, sombrillas con punta metálica, alimentos, bebidas, armas, correas con hebillas metálicas y láseres.

    Se exigirá la presentación de la cédula de identidad a todo aficionado, quien deberá retirarse gorra o capucha para ser identificado por las cámaras de seguridad.

    Finalmente, se han dispuesto accesos especiales para las Personas con Movilidad Reducida.

    Estos podrán ingresar al estadio por puntos específicos: frente al Centro Comercial Obelisco, entre el Coliseo de Baloncesto y el Estadio de Atletismo, y por la Estación Estadio del Metro.

    El electrizante encuentro se disputará este próximo sábado 13 de diciembre a las 5:00 P.M. en el Estadio Atanasio Girardot.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

