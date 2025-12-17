¡Los números de Atlético Nacional! El Atanasio Girardot se viste de gala para la gran final de la Copa Colombia 2025

Esta noche, el estadio Atanasio Girardot será el epicentro del fútbol colombiano cuando el DIM y Atlético Nacional se enfrenten en el partido de vuelta de la Gran Final de la Copa Colombia 2025.

El encuentro, programado para las 7:30 PM, definirá al nuevo monarca del segundo campeonato más importante del país, en una edición más del “Clásico Paisa”.

Para este compromiso de alta tensión, la comisión arbitral ha designado al experimentado Wilmar Roldán como el juez central.

Roldán estará acompañado por Sebastián Vela de Bogotá y John Aguilar de Risaralda, asistentes respectivamente.

El juego tendrá en el VAR a Lisandro Castillo de Bogotá y Mario Tarache de Casanare en el AVAR.

Atlético Nacional llega a esta instancia respaldado por una historia rica en la competición. El club busca sumar una estrella más a su palmarés, habiendo conquistado 7 títulos de Copa Colombia anteriormente, con victorias recientes en 2024, 2023, 2021, 2018 y 2016.

En el historial general frente al DIM, Nacional mantiene la ventaja con. De 343 partidos jugados en total, 136 han sido victorias para el verde, 110 empates y 97 derrotas.

De los 18 partidos disputados en este torneo, Atlético Nacional ha ganado 6, empatado 4 y perdido 8, una instancia en la que los números no le favorecen.

Los goleadores históricos en la competición que han dejado huella son Jefferson Duque lidera la tabla histórica del club en Copa con 16 anotaciones, seguido por Carlos Rentería y Dorlan Pabón, ambos con 10 tantos.

En la plantilla actual, destacan figuras como Edwin Cardona (8 goles) y Alfredo Morelos (7 goles) como las principales amenazas ofensivas para el Medellín.

Con un historial de 102 victorias totales en la historia de la Copa Colombia y 309 goles a favor, Atlético Nacional buscará imponer su jerarquía como visitante en su propia casa para levantar un nuevo trofeo.

