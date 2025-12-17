Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Los números de Atlético Nacional! El Atanasio Girardot se viste de gala para la gran final de la Copa Colombia 2025

    • ¡Los números de Atlético Nacional! El Atanasio Girardot se viste de gala para la gran final de la Copa Colombia 2025

    ¡Los números de Atlético Nacional! El Atanasio Girardot se viste de gala para la gran final de la Copa Colombia 2025
    Atlético Nacional y DIM definen esta noche al campeón de la Copa Colombia 2025 en un vibrante clásico con arbitraje de Wilmar Roldán. Foto: Atlético Nacional
    Compartir:
    • ¡Los números de Atlético Nacional! El Atanasio Girardot se viste de gala para la gran final de la Copa Colombia 2025

    Resumen: Esta noche a las 7:30 PM, el estadio Atanasio Girardot será el escenario del "Clásico Paisa" entre Independiente Medellín y Atlético Nacional para definir al campeón de la Copa Colombia 2025. El encuentro contará con el arbitraje del experimentado Wilmar Roldán y la asistencia tecnológica del VAR. Mientras Nacional llega con la jerarquía de haber ganado siete títulos previos y un dominio histórico en los clásicos (136 victorias frente a 97 del DIM), su desempeño en la presente edición ha sido irregular con más derrotas que triunfos. No obstante, el conjunto "verdolaga" apuesta por el peso de su historia y el olfato goleador de figuras como Edwin Cardona y Alfredo Morelos para bordar una nueva estrella en su palmarés.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Esta noche, el estadio Atanasio Girardot será el epicentro del fútbol colombiano cuando el DIM y Atlético Nacional se enfrenten en el partido de vuelta de la Gran Final de la Copa Colombia 2025.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    El encuentro, programado para las 7:30 PM, definirá al nuevo monarca del segundo campeonato más importante del país, en una edición más del “Clásico Paisa”.

    Para este compromiso de alta tensión, la comisión arbitral ha designado al experimentado Wilmar Roldán como el juez central.

    Roldán estará acompañado por Sebastián Vela de Bogotá y John Aguilar de Risaralda, asistentes respectivamente.

    El juego tendrá en el VAR a Lisandro Castillo de Bogotá y Mario Tarache de Casanare en el AVAR.

    Atlético Nacional llega a esta instancia respaldado por una historia rica en la competición. El club busca sumar una estrella más a su palmarés, habiendo conquistado 7 títulos de Copa Colombia anteriormente, con victorias recientes en 2024, 2023, 2021, 2018 y 2016.

    En el historial general frente al DIM, Nacional mantiene la ventaja con. De 343 partidos jugados en total, 136 han sido victorias para el verde, 110 empates y 97 derrotas.

    ¡Los números de Atlético Nacional! El Atanasio Girardot se viste de gala para la gran final de la Copa Colombia 2025

    De los 18 partidos disputados en este torneo, Atlético Nacional ha ganado 6, empatado 4 y perdido 8, una instancia en la que los números no le favorecen.

    Los goleadores históricos en la competición que han dejado huella son Jefferson Duque lidera la tabla histórica del club en Copa con 16 anotaciones, seguido por Carlos Rentería y Dorlan Pabón, ambos con 10 tantos.

    En la plantilla actual, destacan figuras como Edwin Cardona (8 goles) y Alfredo Morelos (7 goles) como las principales amenazas ofensivas para el Medellín.

    Con un historial de 102 victorias totales en la historia de la Copa Colombia y 309 goles a favor, Atlético Nacional buscará imponer su jerarquía como visitante en su propia casa para levantar un nuevo trofeo.

    Más noticias de Atlético Nacional

    Noticias relacionadas

    ¡El último partido de Marino con el verde paisa! Boca Juniors sería el nuevo equipo del extremo de Atlético Nacional

    “Me duele en el alma”: La tristeza de Jorman Campuzano tras confirmarse que no estará en la final contra el DIM

    20 fueron los convocados por Diego Arias de cara a la finalísima de la Copa Betplay

    Se confirma lo esperado: El medio campo de Nacional queda «huérfano» en la finalísima de la Copa Betplay

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    • Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Los números de Atlético Nacional! El Atanasio Girardot se viste de gala para la gran final de la Copa Colombia 2025

    ¡Los números de Atlético Nacional! El Atanasio Girardot se viste de gala para la gran final de la Copa Colombia 2025

    ¡Juntos! El DIM, con su hinchada, espera cerrar el año ganando el título de la Copa ante Atlético Nacional

    ¡Juntos! El DIM, con su hinchada, espera cerrar el año ganando el título de la Copa ante Atlético Nacional

    ¿Del DIM a Peñarol? Washington Aguerre jugaría su último partido con el ‘Poderoso’

    ¿Del DIM a Peñarol? Washington Aguerre jugaría su último partido con el ‘Poderoso’

    ¡El último partido de Marino con el verde paisa! Boca Juniors sería el nuevo equipo del extremo de Atlético Nacional

    ¡El último partido de Marino con el verde paisa! Boca Juniors sería el nuevo equipo del extremo de Atlético Nacional

    “Me duele en el alma”: La tristeza de Jorman Campuzano tras confirmarse que no estará en la final contra el DIM

    “Me duele en el alma”: La tristeza de Jorman Campuzano tras confirmarse que no estará en la final contra el DIM


    [grupos] [fixture items="7"]