El debut de Atlético Nacional en la Liga Betplay II ha estado opacado por la polémica que se desató esta semana luego de que se conociera la salida del jugador Giovanni Moreno del club.

Por medio de una rueda de prensa virtual, este viernes, 8 de julio, el presidente del equipo, Emilio Gutiérrez, confirmó que el mediocampista no continuará en el cuadro verdolaga.

El fin de Gio en el club se dio debido a que solo había firmado contrato por seis meses.

Ante el título que obtuvo el ‘Rey de Copas’ hace unos días, Gutiérrez expresó: “Gio vino con un sueño y nos ayudó a cumplirlo”. “A él, le agradecemos profundamente. En este club queda escrito su nombre gracias a su aporte al título”, agregó el directivo.

No obstante, lo que sí queda claro es que en Nacional no gustaron las declaraciones que el jugador dio finalizada la final del campeonato ante Deportes Tolima en medio de una rueda de prensa.

“El impase que hizo en la última rueda de prensa, no representa los valores de la institución, aunque no fue de mala intención se falló en la forma y el fondo. Las declaraciones generaron incomodidad en la organización, el caso fue estudiado profundamente y de manera rigurosa por la junta directiva y se definió su no continuidad en Nacional. En los últimos 26 años Nacional ha sido dirigido por la organización Ardilla Lulle y se falló con los lineamientos de la institución. Eso llevó al análisis y la toma de decisiones que ya todos conocemos”, concluyó Gutiérrez.

Este viernes también se confirmó la continuidad del director técnico Hernán Darío Herrera por seis meses más.

El ‘Arriero’ por su parte expresó que a él como a todo el equipo le duele la salida de Gio, pero invitó a seguir pensando positivo, tirar hacia el mismo lado y soñar con la estrella 18.

Además aprovechó el espacio para invitar a los hinchas a dar la vuelta olímpica el próximo domingo, 10 de julio, en el Estadio Atanasio Girardot, en donde los ‘Verdes’ disputarán su primer fecha del segundo semestre ante Cortuluá a partir de las 6:10 de la tarde. Cabe recordar que en la gran final no pudieron hacer esta celebración pues esta se disputó en Ibagué.

Al final, el jugador John Duque aseguró que el grupo no se encuentra fracturado por la determinación tomada por las directivas, la cual respetan así les duela.