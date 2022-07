in

Desde este jueves, 7 de julio, hasta el domingo 10 se disputará la primera fecha de la Liga Betplay II. Comienza un nuevo campeonato que irá en búsqueda del campeón de fin de año.

Conozca cómo van los resultados de la fecha y la tabla de posiciones:

Unión Magdalena 2-2 Once Caldas

Deportivo Pereira 1-2 Alianza Petrolera

Patriotas 1-0 Junior de Barranquilla

Sábado 9 de julio

Envigado vs América de Cali

Millonarios vs Deportivo Pasto

Domingo 10 de julio

La Equidad vs Santa Fe

​Atlético Nacional vs Cortuluá

​Deportes Tolima vs Independiente Medellín

Tabla de posiciones

1. Alianza Petrolera – 3 puntos/ 1 PJ/ +1

2. Patriotas – 3 puntos/ 1 PJ/ +1

3. Once Caldas – 1 punto/ 1 PJ/ 0

4. Unión Magdalena – 1 punto/ 1 PJ/ 0

…

19. Deportivo Pereira – 0 puntos/ 1 PJ/ -1

20. Junior – 0 puntos/ 1 PJ/ -1