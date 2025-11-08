¡El verde no quiere soltar la punta! Atlético Nacional recibe a Águilas en el día del hincha verdolaga

Atlético Nacional, en el marco de la celebración del día del hincha verdolaga, recibirá a Águilas Doradas en el estadio Atanasio Girardot.

El verde paisa, necesita una victoria para retomar el liderazgo que por ahora tiene el DIM tras golear al Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Para este compromiso, Diego Arias, técnico verdolaga, convocó a David Ospina, portero de la Selección que estará en los juegos amistosos de mediados de noviembre.

Para el compromiso frente a Águilas, el paisa también podrá contar con Harlen Castillo, William Tesillo y Cesar Haydar.

Igualmente fueron convocados Simón García, Andrés Felipe Román, Cristian Uribe, Camilo Cándido y Élkin Rivero.

Arais, reservó además para este juego a Jorman Campuzano, Matheus Uribe y el anotador del gol olímpico Juan Manuel Rengifo.

Entre los concentrados están además Juan Bauzá, Edwin Cardona, Juan José Rosa y Marino Hinestroza.

Finalmente, el estratega verdolaga llamó para este juego a Marlos Moreno, Dairon Asprilla, Facundo Batista y Marlos Morelos.

El compromiso en el coloso de la 74 se disputará desde las 6:20 de la tarde con por lo menos 30 mil hinchas en las graderías del escenario.

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Águilas ⚪️#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/elczOoPnNT — Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 7, 2025

