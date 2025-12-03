Minuto30
    ¿Los visitantes no van a ir o qué? Atlético Nacional confirmó que hay más de 9 mil boletas disponibles para norte donde se hacen los del DIM
    Atlético Nacional informó que, hasta ahora, hay más de 9 mil boletas disponibles para la tribuna norte donde se hacen los del DIM. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: A pesar de que el clásico paisa entre Atlético Nacional y el DIM de este jueves permite el ingreso de la afición visitante (DIM, ubicada en la tribuna Norte), aún quedan más de 9,000 boletas disponibles a poco más de 24 horas del partido, lo que se atribuye a una posible protesta de los hinchas rojos contra su equipo, la desazón general y el alto precio de la entrada ($84.800 más servicio), similar al que en su momento Nacional reprochó cuando el DIM fue local. Atlético Nacional incluso usó sus redes sociales para "calentar" el ambiente, publicando que "Clásico es jugar estos partidos con estadio lleno" y haciendo una clara referencia a la gran cantidad de entradas aún sin vender para la afición visitante.

    Atlético Nacional informó que en este momento aún hay más de 9 mil boletas disponibles para la localidad de norte, donde se ubican los hinchas del DIM.

    A poco más de 24 horas del clásico paisa de este jueves, 4 de diciembre, los rojos parecen aún en protesta con el equipo, porque nada que agotan boletería.

    Ahora, además de la desazón que tienen los hinchas con el DIM, otra razón para que los visitantes aún no hayan agotado boletería estaría relacionada con el precio.

    La misma que queja los hinchas de Atlético Nacional revelaron en su momento cuando el rojo de la montaña fue el local.

    El precio comunicado por el equipo fue de 84.800 más servicio, lo que lo deja prácticamente en el mismo valor que el DIM le puso a los verdolagas.

    Sin embargo, el ambiente no parece propicio para ver una norte llena, pese a ser de los pocos clásicos que admite ingreso de aficionados visitantes.

    Como se recordará, en el duelo de rojos entre el DIM y América de Cali, los aficionados no acompañaron al ‘Rey de corazones’.

    Para ese partidazo, donde se jugaban más que ahora, fueron menos de 11 mil hinchas, uno de los ingresos más bajos en el año del ‘Poderoso’.

    El verde paisa calentó las redes con un inusual mensaje. A través de su cuenta de X, escribieron que quieren que el clásico sea una fiesta.

    Hasta ahí normal, sin embargo, postearon una imagen donde resaltaron que “Clásico es jugar estos partidos con estadio lleno”, una clara referencia a los rivales.

    Para completar la picante publicación, el verde paisa informó que “aún quedan más de 9.000 boletas disponibles para la tribuna norte visitante.”

    Se espera que en el transcurso del día se agoten las entradas para que el coloso se vea completo en el juego que, aunque tiene a los dos equipos bajos de esperanzas, no deja de ser el mejor clásico del país.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

