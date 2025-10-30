Atlético Nacional asumió el liderato de la Liga BetPlay, luego de golear 3-0 a Llaneros de Villavicencio, con goles de Jorman Campuzano, Juan Manuel Rengifo y Facundo Batista.

El primer gol de Atlético Nacional llegó de penal al minuto 41, luego de una falta sobre Dairon Asprilla dentro del área.

Aunque el árbitro la vio claramente el VAR lo llamó para que confirmara su decisión. En efecto, el juez la vio y se mantuvo en su decisión.

Así las cosas, Jorman Campuzano cambiará la falta penal por gol y convirtiera el 0-1 y el tercero en su cuenta personal con Atlético Nacional.

El 2-0 es una verdadera joya de Juan Manuel Rengifo que aprovechó un rebote al centro del área que dio el portero de Llaneros.

¡Saluden al líder! Atlético Nacional, tras golear 3-0 a Llaneros, pasó a comandar la Liga

Rengifo, juvenil de la cantera, con mucho talento, bajó el balón y de media volea pateó al arco y convirtió el golazo del partido.

El 0-3 llegó al minuto 69, luego de que el juez decretará penal, ante una mano abierta del defensor dentro del área.

Batista fue el encargado de patear, lo hizo al palo derecho del portero que, aunque la tocó, no pudo evitar que la pelota entrara.

El verde paisa regresará este viernes a Medellín, entrenará en el estadio Atanasio Girardot y preparará su partido de la semifinal de la Copa BetPlay contra América de Cali.

Por disposición de la Dimayor, el compromiso fue adelantado para este domingo, 2 de noviembre, ante la imposibilidad de disputar la fecha 19.

Más noticias de Atlético Nacional